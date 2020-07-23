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大陸宣布 考慮不承認英國BNO護照為有效旅行證件
中美關係惡化之際，中英關係也面臨新挑戰。大陸外交部發言人汪文斌在23日記者會中表示，英國不顧中方嚴正交涉，執意在英國國民（海外）護照（BNO）上搞政治操弄，對香港事務和中國內政橫加干涉，中方將考慮不承認英國國民（海外）護照（BNO）作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。
在港版國安法實施後，英國政府近日宣布，明年1月起，符合BNO資格的香港民眾，可申請特別簽證「香港BN（O）簽證」（Hong Kong BN（O）Visa），赴英國居住最多5年，之後可申請居留權。申請者毋須事先在英國找到工作，抵達英國後可以讀書或工作。且持簽證港人還可攜近親赴英，包括非具BNO身分的港人。
在23日大陸外交部例行記者會上，有媒體針對此事提問，汪文斌表示，英方不顧中方嚴正交涉，執意在英國國民（海外）護照（BNO）上搞政治操弄，公然違背承諾，違反國際法和國際關係基本準則，對香港事務和中國內政橫加干涉，中方對此堅決反對。
汪文斌說，由於英方違反承諾在先，中方將考慮不承認英國國民（海外）護照（BNO）作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。
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