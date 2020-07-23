美防長盼年內訪問 中冷回：應先創造積極氣氛

美國國防部長艾思博（Mark Esper）21日表示，希望能在今年底前訪問中國。但中國外交部發言人汪文斌對此冷淡回應，稱希望美方為兩國、兩軍交流對話「創造積極氛圍」，並要媒體詢問中國國防部。

中央社報導，在昨天的外交部例行記者會上，汪文斌並指中方「注意到埃斯珀（艾思博）部長有關表態」。

汪文斌說：「這個問題建議你向國防部詢問」。兩軍關係是中美關係的「重要組成部分」，希望美方為兩國、兩軍交流對話創造積極氛圍。

在汪文斌上述回應前，中國媒體參考消息網發表短評說，美國川普政府的兩名高官（另一人為美國國務卿）「一個唱紅臉、一個唱白臉」，同一天發出看似矛盾的兩種聲音，葫蘆裡賣的什麼藥？

中共黨媒環球時報則引述未具名的軍方學者說法指出，這項消息若屬實，首先表明美方願意溝通的姿態，不願看到中美僵局進一步失控。若艾思博能成行，與中方談的主要問題將是「危機管控」。

這名學者認為，在當前局勢下，艾思博對外釋放願意訪問中國有試探民意和國際輿論的意味。但是，當前美國對中國的政策並不適合艾思博訪中，「雙方的民意基礎都不行」。