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美又派兩架軍機到大陸近海偵察 同時現身南海和黃海

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
P-8A海上巡邏機。圖／截自環球網
P-8A海上巡邏機。圖／截自環球網

中美關係緊張之際，美國軍機頻繁進入大陸近海上空，22日傳出又有兩架美國軍機分別進入了南海和黃海。

環球網報導，根據「南海戰略態勢感知計畫」平台22日發布的消息，一架隸屬於美國海軍的P-8A海上巡邏機當天出現在台灣以南的南海海域，向西飛行一段距離後折返。

另有一架隸屬於美國陸軍的RC-12X偵察機從南韓的基地起飛後，在黃海上空飛行了一段距離。

P-8A是波音公司設計生產的新一代海上巡邏機，用於取代老型號P-3C巡邏機，該機主要用途是海上訓練、偵察和反潛，內有5個彈倉，外有6個武器掛點，可以發射MK54反潛魚雷等武器。

而RC-12X是美國陸軍的一款戰術電子偵察機，結構和感測器較之前版本都進行了升級，可以對常規和不規則目標進行快速信號發射和獲取。

在此之前，美國空軍於7月13日、7月15日、7月17日和7月21日派出E-8C空地監視機連續進入南海上空。

對於美軍艦機的抵近偵察行為，大陸國防部新聞發言人吳謙曾在6月表示，作為域外國家的美國，打著所謂「航行自由」的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中方實施高頻度抵近偵察，舉行針對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞本地區的和平穩定。

對於美軍艦機的抵近偵察行為，大陸軍事專家宋忠平8日表示，解放軍可以採取抵近攔截的方式，對抵近偵察的美軍機進行干擾，讓對方無法專心工作。另一方面，當對方偵察機接近相關空域時，解放軍也可以暫停一些軍事活動，降低電磁頻譜信號被截獲的機率。

美國陸軍RC-12X偵察機，22日出現在黃海。圖/南海戰略態勢感知計畫
美國陸軍RC-12X偵察機，22日出現在黃海。圖/南海戰略態勢感知計畫
美國海軍的P-8A海上巡邏機，22日出現在南海。圖/南海戰略態勢感知計畫
美國海軍的P-8A海上巡邏機，22日出現在南海。圖/南海戰略態勢感知計畫

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