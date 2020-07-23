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董建華：香港成就經幾代人打拚 絕非其他國家恩賜

世界日報 / 香港新聞組／香港23日電
全國政協副主席、團結香港基金主席董建華。 香港中國通訊社
全國政協副主席、團結香港基金主席董建華。 香港中國通訊社

全國政協副主席、團結香港基金主席董建華昨日出席一個網路論壇致辭時稱：「香港的成就由幾代香港人打拚得來，絕不是其他國家的恩賜」。在世界大變局中，香港作為國際都會，難免會受到外圍因素的衝擊。他重申香港有中央的全力支持和愛護，「祖國就是香港最堅強的後盾」。

香港01報導，董建華於一個網路論壇致辭時說，西方政客千方百計將國內的政治壓力轉到外交戰線，批評他們「錯判形勢」，在全球需要聯手抗疫，維護經濟和金融穩定時，反而設立貿易壁壘、切斷科學合作、實行經濟脫鉤、打壓及圍堵政策，令國際地緣政治形勢更加嚴峻。

他又指，香港作為國際都會，難免會受一些外在因素衝擊，但他強調，香港所累積的豐厚和穩固根基，亦非肆意破壞的違法份子可隨便摧。他認為面對困難，港人必須沉著應對，亦要具備迎難而上發展的信心。

他表示，中央政府會全力支持和愛護香港，形容祖國是香港的「堅實後盾」，又指中國是疫情中復甦最快的國家，深信國家的富強就是香港繁榮穩定的最有力保證。

另據文匯報報導，對於美國揚言制裁香港的各種措施，清華大學國家金融研究院院長、前IMF副總裁朱民在演講中指出，香港金融市場未受到太大影響，會繼續保持國際金融中心地位，為內地融資發揮巨大作用。近期資金繼續大量流入香港、螞蟻集團等中概股陸續回歸，帶動港股繼續向好，且保持多年的全球IPO第一的地位。港幣存款持續上升，香港銀行系統穩健，法律制度和市場監管框架完善，故他堅信香港的國際金融中心的地位，不會受到美國所謂的香港自治法的影響。

談及「中美脫」的話題，朱民直言「不現實」，因為兩國經濟、貿易、技術等緊密相連，很難真正做到脫。作為全球最大的兩個經濟體，也有維護全球經貿和金融穩定的責任和義務，不能「說脫就脫」。

香港 金融中心 疫情 港股

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