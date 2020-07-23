歐盟年度報告示警：香港自治挑戰升高

歐洲聯盟昨天公布香港政經發展年度報告，強調香港自2019年以來在自治、穩定及自由等方面存在嚴峻挑戰，且在2020年進一步升高，對此歐盟不會袖手旁觀，正致力採取行動。

中央社報導，歐盟昨天公布香港政治和經濟年度報告，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在新聞稿中表示，報告指出2019年在自治、穩定及保障自由等方面有嚴峻挑戰，這些挑戰在2020年進一步升高。

據報導，波瑞爾指出，歐盟不會袖手旁觀，看著中國試圖透過實施嚴厲的國家安全法進一步削減香港自由。他並表示正致力在歐盟層級採取全面而協調的行動回應。他提到，香港的蓬勃發展符合全球的利益。

這份報告指出，2019年香港因修訂逃犯條例草案引發持續動盪，並對社會和經濟造成嚴重傷害。歐盟當時表示，不能接受任何暴力行為，另強調對話是社會前進的唯一途徑。

報導稱，歐盟在報告表示，自2019年的修法爭議以來，至今年中國實施港區國安法，使得歐盟更加憂慮「一國兩制」原則遭破壞。

此外，報告強調歐盟與香港的深厚夥伴關係，包括貿易、金融及人員交流。2019年歐盟在香港的投資總額逾1362億歐元，歐盟是香港第2大貿易夥伴。且歐洲企業界認為香港擁有健全的法律體系、司法獨立、基本權利的自由、以及不受政治干預的商業環境是競爭力的關鍵因素，任何危害都會負面影響香港商業中心的優勢。

香港於1997年主權從英國轉移給中國後，歐盟仍密切關注香港政治和經濟發展，依照1997年對歐洲議會的承諾，每年會發布關於香港事態發展報告。