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持BNO港人明年起可留英5年 沒福利須證明可自給自足半年

世界日報 / 香港新聞組／香港23日電

因應港區國安法違反「中英聯合聲明」，英國22日宣布擁有英國國民海外護照（BNO）身分的港人和其近親，包括未滿18歲的子女，明年1月起可申請特別簽證留英，最多可在英國逗留5年，再定居1年後可申請成為英國公民。英國內政大臣巴特爾形容相關安排非常慷慨（very generous）。

明報報導，英國政府表示，申請人要證明擁有BNO身分，但不必提供有效的BNO護照，獲簽證者可在英國工作或讀書，但不會獲得社會福利等保障。若BNO護照過期或遺失，不必申請新護照。申請人要證明可在英國生活最少六個月並可自給自足，提供健康證明、承諾會學英文等。

據報導，BNO持有人的近親包括：配偶或民事伴侶、未婚伴侶、未滿18歲子女和其他高度依賴的家庭成員。未婚伴侶要提供證明同居至少兩年。巴特爾表示，擁有BNO身分者於1997年後出生且年滿18歲的子女，當局會酌情視他們為依賴BNO身分擁有人的家庭成員。英方估計現時有290萬擁有BNO身分的人。

報導指出，保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀指相關政策仍歧視港人，因英國對最後12個屬土如直布羅陀等，直接送「居英權」給居民，而不需他們到英國居住，但港人要到英國住「5+1年」，其間不能享受英國的福利，而是吸人才和有錢人。她又稱，萬一英國選民批評政策，政策或會改變，「英國脫歐，都係因為英國人不鍾意新移民」。

報導說，民主黨國際事務委員會主席劉慧卿則表示，方案比想像中寬鬆，毋須有效的BNO護照，她相信爭取相關權利的港人會很開心。她已約了英國總領事見面，會問清楚「是否可以合資格的人不用再續期BNO」。

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