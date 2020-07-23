國安法後首例 LINE母公司把香港數據庫遷往星國

中國實施「港區國安法」加強控制香港後，南韓科技巨擘、通訊軟體Line母公司Naver集團已把設在香港、儲存用戶個人資料的備份伺服器遷至新加坡，這是首起外國科技大咖因新國安法撤出香港的例子。

南韓最大網路服務公司Naver是Google在南韓市場的主要競爭對手，並擁有通訊平台Line的大部分股份；其位於香港的數據中心由子公司Naver Business Platform管理，該公司7月初起轉移數據庫，並已刪除儲存在香港的所有數據。而子公司並未接獲任何交出資料的要求。

路透報導，Naver集團發布聲明表示：「我們正在把設在香港的備份資料伺服器搬到新加坡，以改善管理和保護我們的用戶資料。」聲明並指出，公司7月初已把儲存在香港的資料全部刪除。

Naver未提到是「港區國安法」讓公司決定遷移備份伺服器。

在「港區國安法」上路後，包括臉書、Alphabet Inc旗下的谷歌與推特等美國科技巨擘，本月都暫停處理香港執法機關索討用戶個資的要求。

另據法廣網報導，日本總領事館進行的一項調查發現，香港的日本公司面臨港區國安法，正考慮縮小業務規模甚至撤離香港。南華早報引述這項調查報導，總共有600家日本駐港公司接受這次的調查，調查收集了他們對香港營商環境、新冠狀病毒以及港人對國安法示威活動的看法。

報導指，調查的結果顯示有八成受訪者對國安法表達非常關注或關注，大約有37%的受訪者表示他們會考慮縮小香港辦事處的規模，或重新檢討在港公司的功能，或甚至搬出香港。也有三成五的公司表示將繼續他們的業務策略。