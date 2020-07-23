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展現管轄權 大陸公布首份涉台海事審判白皮書

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
廈門海事法院21日召開記者會發布大陸第一份「涉台海事審判白皮書」。圖／取自廈門海事法院官網
廈門海事法院21日召開記者會發布大陸第一份「涉台海事審判白皮書」。圖／取自廈門海事法院官網

廈門海事法院21日發布大陸第一份「涉台海事審判白皮書」，並公布了8宗典型案例。廈門海事法院院長夏先鵬表示，建院30年來，廈門海事法院高度重視涉台海事審判工作，在維護國家主權、保障兩岸海上直航、創新惠台便民利民舉措、平等保護兩岸當事人合法權益等方面彰顯司法作為，取得良好成效。

據廈門海事法院官網介紹，該法院成立於1990年3月21日，「管轄北至福建省與浙江省交界處，南至福建省與廣東省交界處的延伸海域，其中包括東海南部、台灣省、海上島嶼和福建省所屬港口發生的我國法人、公民之間，我國法人、公民同外國或地區法人、公民之間，外國或者地區法人、公民之間的一審海事、海商案件。」

白皮書稱，廈門海事法院從1991年11月受理第ㄧ起涉台海事案件以來，案件數量總體呈上升趨勢，截止2020年3月，共受理各類涉台海事案件506件，標的金額人民幣12.17億元，在100天內審結的案件占50%以上。

廈門海事法院審理的涉台海事案件類型，以傳統海事海商糾紛為主。其中，海上貨物運輸合同糾紛、海上貨運代理合同糾紛、海上人身損害責任糾紛、船員勞務合同糾紛、船舶碰撞損害賠償糾紛等占受案總數的67%。

白皮書指出，30年來，廈門海事法院所受理的主體涉台案件中，當事人一方是台灣地區企業或自然人的占81.7%。但根據大陸「海事訴訟特別程序法」規定，即使與糾紛有實際聯繫的地點不在廈門海事法院管轄的地域範圍內，雙方當事人也可協議選擇由廈門海事法院管轄。

迄今，已有七起海事糾紛，是台灣地區當事人主動選擇廈門海事法院行使司法管轄權。

白皮書表示，「維護國家領土主權是加快建設海洋強國、維護國家海洋權益的應有之義。廈門海事法院注重運用法律手段，積極行使海事司法管轄權以維護國家領土主權和海洋權益，認真研究、依法受理轄區內釣魚島海域的海事案件。」

此外，廈門海事法院還開闢「綠色通道」，快立、快審、快結、快執兩岸海上直航糾紛，先後審理平潭至台中高速客滾運輸船「海峽號」輪、「兩馬」直航船「安麒」輪碰撞事故糾紛案等多起涉及兩岸海上直航和台灣海峽海洋環境安全案件，努力打造兩岸直航「無訟海區」。

白皮書最後指出，廈門海事法院將繼續堅定不移貫徹落實中共中央對台工作大政方針，堅決維護國家主權、安全、發展利益和海洋權益，「努力在推進兩岸融合發展，建設台胞台企登陸的第一家園，攜手實現和平統一目標，實現中華民族偉大復興中國夢的歷史進程中發揮更大作用」。

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