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華春瑩：大陸駐美大使館收到炸彈和死亡恐嚇

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/華春瑩推特截圖
圖/華春瑩推特截圖

美國要求大陸關閉駐休斯敦總領館後，大陸外交部發言人華春瑩在推特發文表示，大陸駐華盛頓大使館收到炸彈和死亡恐嚇。她認為，恐嚇事件源於華府汙衊及煽動仇恨，呼籲美國撤回錯誤的決定，否則中方必定會作出反制措施。

據上海澎湃新聞報導，大陸駐美國大使館簽證處20日連續接到來自一個未知號碼的騷擾電話，來電者為男性，說英文，他反覆撥打並在工作人員接聽後掛斷電話。

最後一次電話接通後，該名男子詢問：「是不是中國大使館簽證辦公室？」（Chinese Embassy Visa Office?）在得到肯定答覆後，他說：「你知道你們大廳裡有什麼嗎？」（Do You Know What's in Your Lobby?）隨後，該男子模仿了一聲爆炸的聲音，就掛斷了電話。

此外，大陸駐美大使館也發表聲明，批評美方要求關閉總領館的做法，是對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則以及中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。

人民日報則發表評論文章，形容中方對美方的舉動既感到意外，但也不覺得意外。意外是說對正常建交國而言，這事情很嚴重；不意外是因為美國政客近來種種出格的惡行，這也只是其中最新一件。對此，中國政府和中國人民已做好應對準備。

大使館 恐嚇

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