華春瑩：大陸駐美大使館收到炸彈和死亡恐嚇

美國要求大陸關閉駐休斯敦總領館後,大陸外交部發言人華春瑩在推特發文表示,大陸駐華盛頓大使館收到炸彈和死亡恐嚇。她認為,恐嚇事件源於華府汙衊及煽動仇恨,呼籲美國撤回錯誤的決定,否則中方必定會作出反制措施。

據上海澎湃新聞報導,大陸駐美國大使館簽證處20日連續接到來自一個未知號碼的騷擾電話,來電者為男性,說英文,他反覆撥打並在工作人員接聽後掛斷電話。

最後一次電話接通後,該名男子詢問:「是不是中國大使館簽證辦公室?」(Chinese Embassy Visa Office?)在得到肯定答覆後,他說:「你知道你們大廳裡有什麼嗎?」(Do You Know What's in Your Lobby?)隨後,該男子模仿了一聲爆炸的聲音,就掛斷了電話。

此外,大陸駐美大使館也發表聲明,批評美方要求關閉總領館的做法,是對中方發起的政治挑釁,嚴重違反國際法和國際關係基本準則以及中美領事條約有關規定,蓄意破壞中美關係,十分蠻橫無理。

人民日報則發表評論文章,形容中方對美方的舉動既感到意外,但也不覺得意外。意外是說對正常建交國而言,這事情很嚴重;不意外是因為美國政客近來種種出格的惡行,這也只是其中最新一件。對此,中國政府和中國人民已做好應對準備。