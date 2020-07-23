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香港警務處原助理處長蔡展鵬 任警隊國安處長

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
香港警務處國家安全處首任處長蔡展鵬。（取自香港警務處官網）
香港警務處國家安全處首任處長蔡展鵬。（取自香港警務處官網）

香港文匯報報導，香港國安法實施後，警務處國家安全處已於7月1日成立，但遲未公布由何人擔任處長。22日版的最新一期警務處刊物《警聲》終於披露，香港警務處原助理處長蔡展鵬，已正式升任國家安全處處長。

報導稱，香港行政長官林鄭月娥7月3日任命劉賜蕙為警務處副處長，擔任警務處國家安全處負責人，但該處的架構及首長人選卻一直未正式公布。

22日出版的《警聲》跨頁刊登警隊高層人員大合照，介紹港警新管理團隊，首次被公開確認為國家安全處處長的蔡展鵬也在其中。

報導稱，蔡展鵬於1995年加入香港警隊任職督察，於警隊服務近24年，主要負責保安情報和行動工作，亦曾在前線擔當不同的行動指揮職務。

蔡展鵬2014年晉升為高級警司，在保安部擔任單位指揮官，專責有關保安事務的情報行動、調查、分析與聯絡工作。2017年6月晉升為總警司，出任保安部副主管。2019年1月升為助理處長，執掌保安部。

蔡展鵬擁有社會科學學士學位，並修畢人權法及公共政策與管理兩個碩士學位。

香港 港警

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