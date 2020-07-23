航標船「海巡173」輪 巡守南海

鄧小平推動改革開放，造就中國從落後凋敝，30多年即一躍而成全球第二大經濟體，因此被輿論捧為中國現代化「總設計師」。近年大陸和海外常有人稱習近平是「總加速師」，這個加速有好壞兩個方向：好的一面認為，習近平將把中國帶向強大，和美國分庭抗禮，甚至超越美國；壞的一面卻認為，習的政策作為讓中共或中國成全球公敵，陷入孤立，將加速中共敗亡，也把中國帶向不可知的深淵。

2020-07-22 14:11