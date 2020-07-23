航標船「海巡173」輪 巡守南海

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

海巡173」輪22日正式列編中國大陸交通運輸部南海航海保障中心廣州航標處。交接列編儀式在廣州侖頭航測基地舉行。

中新社報導，「海巡173」輪是目前中國大陸交通運輸系統規模最大、裝備最先進的航標船，正式列編後，將承擔中國大陸南海海區導航助航設施維護保養和航海保障應急反應職能，重點值守粵港澳大灣區，並承擔西沙、南沙水域航海保障重點值守任務。

「海巡173」輪總長73.34公尺，船寬14公尺，排水量2228噸，設計航速15節，採用雙主機、雙舵推進系統，配備航標綜合業務系統、VSAT衛星通信系統、北斗定位裝置、船舶動態監測系統、光電追蹤等多個先進信息化系統，能滿足複雜海況條件下航標作業需求。

該船為中國大陸交通運輸系統船型最大、智能化水平最高的航標船，主要承擔南海海區大中型浮標的布設、巡檢和巡視任務，承擔粵港澳大灣區航標應急處置，並實施對海上防汙染、海洋環境保護和無線電導航信號監測等任務，參與大灣區水域綜合汙染應急能力建設和水上交通安全應急保障體系建設，將為服務粵港澳大灣區提供高質量航海保障服務。

「海巡173」輪還將對中國大陸西沙、南沙水域燈塔、燈樁和浮標等航海保障設施進行重點巡檢維護，將大大提升中國大陸南海海域航海保障能力。

南海是全球海上交通最繁忙水域，全球二分之一商船、三分之一貨運總量和中國大陸40%以上外貿貨物、80%以上石油運輸途經於此。「海巡173」輪正式列編，有力推進了中國大陸南海海域航海保障裝備換代升級，將大幅提升航海保障服務區域經濟高質量發展的能力。

南海 海巡

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