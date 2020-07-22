陸媒民調「哪個美駐華領館最可能被關？」 回答竟一面倒

美國突然要求中共關閉駐休士頓總領館，中共外交部回應，必將作出正當和必要反應，今天下午，大陸環球時報就在推特上發起民意調查，詢問「哪個美國駐華領館最可能被關？」結果「美國駐港澳總領館」得票率遙遙領先。

與此同時，陸媒觀察者網也在微博發起民意調查，詢問相同問題，結果驚人的相似，在有4.6萬人參與的投票中，美國駐港澳總領館以65%的得票率甩開了其他總領館。

據觀察者網報導，網友對駐香港領事館的「熱情」，來自於其龐大的員工數。

香港立法會議員、民建聯副主席陳克勤在接受央視採訪時曾表示，美國駐香港領事館有幾千名員工，在美國駐亞洲各地領事館中人數最多。

有人質疑，一個普通的領事館，負責簽證和簡單的外交、經貿事務，為什麼有幾千人在這個領事館裡頭？

中共國防大學前戰略研究所長金一南也表示，美國一個駐香港的領事館人員就有將近一千人，說出來就很懸乎吧，一個大使館也沒那麼多人，美國一個駐香港領事館有一千人，這一千人是幹什麼的？絕對不是睡大覺的，是做工作的，就是進行政治仗的。在這方面來看呢，是非常值得警惕的。

此外，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮曾接受觀察者網採訪時明確指出，美國在香港的人員已經大大超出了應該有的編制，中共的中聯辦才一兩百個人，美國那兒有1600多人。中方可以要求他們裁減駐港機構的人員，對個別有出格行為的人員進行針對性的制裁。

報導指，除去駐港澳總領館，美國在大陸還有五處總領館，分別位於廣州、上海、瀋陽、成都、武漢。

其中駐廣州、上海、瀋陽的總領館建於1949年之前，大部分在1980年代開館或重新開館，這當中於1979年重新開館的駐廣州總領館是最先開館的總領館，於2008年開館的武漢總領館是最晚開館的總領館。