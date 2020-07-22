快訊

西濱新竹段驚傳3聯結車追撞 1名駕駛當場失去生命跡象

獨／明星光環全消失 野生小嫻零元不悔窩屏東端盤子

陸媒民調「哪個美駐華領館最可能被關？」 回答竟一面倒

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
美國駐香港總領事館。中通社
美國駐香港總領事館。中通社

美國突然要求中共關閉駐休士頓總領館，中共外交部回應，必將作出正當和必要反應，今天下午，大陸環球時報就在推特上發起民意調查，詢問「哪個美國駐華領館最可能被關？」結果「美國駐港澳總領館」得票率遙遙領先。

與此同時，陸媒觀察者網也在微博發起民意調查，詢問相同問題，結果驚人的相似，在有4.6萬人參與的投票中，美國駐港澳總領館以65%的得票率甩開了其他總領館。

據觀察者網報導，網友對駐香港領事館的「熱情」，來自於其龐大的員工數。

香港立法會議員、民建聯副主席陳克勤在接受央視採訪時曾表示，美國駐香港領事館有幾千名員工，在美國駐亞洲各地領事館中人數最多。

有人質疑，一個普通的領事館，負責簽證和簡單的外交、經貿事務，為什麼有幾千人在這個領事館裡頭？

中共國防大學前戰略研究所長金一南也表示，美國一個駐香港的領事館人員就有將近一千人，說出來就很懸乎吧，一個大使館也沒那麼多人，美國一個駐香港領事館有一千人，這一千人是幹什麼的？絕對不是睡大覺的，是做工作的，就是進行政治仗的。在這方面來看呢，是非常值得警惕的。

此外，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮曾接受觀察者網採訪時明確指出，美國在香港的人員已經大大超出了應該有的編制，中共的中聯辦才一兩百個人，美國那兒有1600多人。中方可以要求他們裁減駐港機構的人員，對個別有出格行為的人員進行針對性的制裁。

報導指，除去駐港澳總領館，美國在大陸還有五處總領館，分別位於廣州、上海、瀋陽、成都、武漢。

其中駐廣州、上海、瀋陽的總領館建於1949年之前，大部分在1980年代開館或重新開館，這當中於1979年重新開館的駐廣州總領館是最先開館的總領館，於2008年開館的武漢總領館是最晚開館的總領館。

香港 中共 上海 美中關係

延伸閱讀

關閉中國駐美領館 美國務院：北京從事間諜工作

歐盟香港年度報告 示警自治嚴峻挑戰升高

胡錫進：中方沒有封鎖美國外交官正常返回中國大陸

中國駐美領館被關閉 燒毀什麼文件更受關注

相關新聞

陸駐美使館遭炸彈威脅內容曝光 男子電話模仿爆炸聲

據權威人士消息指出，20日（美國東部時間），中共駐美國大使館簽證處連續接到來自一個未知號碼的騷擾電話，來電人為男性，說英...

陸媒民調「哪個美駐華領館最可能被關？」 回答竟一面倒

美國突然要求中共關閉駐休士頓總領館，中共外交部回應，必將作出正當和必要反應，今天下午，大陸環球時報就在推特上發起民意調查...

中國駐美領館被關閉 燒毀什麼文件更受關注

美國政府21日要求中國在72小時內關閉駐休士頓總領事館，讓低潮中的美中關係更加惡化。但休士頓總領事館人員事發後忙著燒毀的...

美陸外交風波 北京考慮關閉美國武漢領事館

路透報導，據一名直接知曉內情的人士透露，中國大陸政府考慮關閉美國在湖北武漢的領事館，作為報復美國下令關閉大陸休士頓總領事...

胡錫進：中方沒有封鎖美國外交官正常返回中國大陸

針對網上傳言：「因為有大量美國外交官需要回到中國卻因疫情原因遭到中方拒絕，美方因此關閉了中國駐休斯頓總領館」，中共黨媒環...

與龐培歐一對一會面 前香港眾志常委：顯示無懼中共威嚇

美國國務卿龐培歐前往英國訪問，前香港眾志常委羅冠聰在臉書上發文，指他在當地時間21日在倫敦與龐培歐會面，兩人談港版國安法...

美防長盼年底前訪陸 陸外交部冷回：盼美創造積極氣氛

美國國防部長埃斯珀近日表示，希望在年底前訪問大陸，對此大陸外交部發言人汪文斌說，陸方有注意到相關表態，兩軍關係是中美關係...

美突要求72小時撤離 陸休士頓總領事館人員急燒文件

彭博資訊22日報導，環球時報總編輯胡錫進說，美國政府無預警的要求中國大陸駐休士頓總領事館於72小時內撤離，館內人員急忙焚...

中共駐休士頓總領館火警 疑在燒毀文件

美國21日要求大陸關閉駐休士頓總領館，昨日大陸駐休士頓領士總管發生火警，當地消防人員到場救火，但未能入內。當時領館人員正...

環時起底台灣加入的「小聯合國」 「四獨」都在其中

台灣日前宣布與非洲國家索馬利蘭（Somaliland）建立合作關係，大陸環球時報指出，台灣與索馬利蘭都是一個名為「無代表...

陸外交部證實：美國要求72小時內 關閉陸駐休士頓總領館

大陸外交部發言人汪文斌證實，昨日美方突然要求大陸關閉駐休士頓總領館。他表示，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反...

遭銀行詢問匯款來源 黃之鋒：國安法下的白色恐怖

路透社近期引述相關人士表示，全球多家財富管理機構正審查其香港客戶，是否與民主運動有關，以免成為港版國安法法下被北京打擊的...

熱門新聞

陸外交部證實：美國要求72小時內 關閉陸駐休士頓總領館

美突要求72小時撤離 陸休士頓總領事館人員急燒文件

中共駐休士頓總領館火警 疑在燒毀文件

追劇見「男女主角躺我的床？」豪宅4年未住 莫名成熱門片場

美要求陸駐休士頓領事館72小時撤離 陸環時總編：瘋了

杭州女子睡眠中人間蒸發 太過離奇引發全民關注

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。