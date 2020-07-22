陸駐美使館遭炸彈威脅內容曝光 男子電話模仿爆炸聲

據權威人士消息指出，20日（美國東部時間），中共駐美國大使館簽證處連續接到來自一個未知號碼的騷擾電話，來電人為男性，說英文，他反覆撥打並在工作人員接聽後掛斷電話，最後一次電話接通後，對方開口詢問：「是不是中國大使館簽證辦公室？」在得到肯定答覆後，他說：「你知道你們大廳裡有什麼嗎？」隨後，該男子模仿了一聲爆炸的聲音，並掛斷電話。

據澎湃新聞報導，中共外交部發言人汪文斌22日在例行記者會上指出，去年10月和今年6月兩次對中共駐美外交人員無端設限，多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方的公務用品。由於近期美方肆意汙名化和煽動仇視，中共駐美大使館近期已經收到針對中共駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅。

上述權威人士透露，中共駐美使館曾在今年3月21日收到過死亡威脅郵件，近期收到的手寫、惡意辱駡攻擊信件也急劇增加，內容涉及攻擊中國共產黨、新冠病毒等，對此，中共駐美使館已相應加強安保措施。

對此，有分析人士認為，這一系列狀況與近期一些美國政客肆無忌憚攻擊抹黑中國大陸、誤導操縱民意、煽動反華情緒的錯誤做法有關。以美國國務卿龐培歐為代表的美國政客不斷對華肆意抹黑，即使近期對英國訪問期間，他也在人權、新冠肺炎疫情等問題上攻擊大陸。