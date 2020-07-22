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胡錫進：中方沒有封鎖美國外交官正常返回中國大陸

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共黨媒環球時報總編輯胡錫進。（騰訊新聞網）
中共黨媒環球時報總編輯胡錫進。（騰訊新聞網）

針對網上傳言：「因為有大量美國外交官需要回到中國卻因疫情原因遭到中方拒絕，美方因此關閉了中國駐休斯頓總領館」，中共黨媒環球時報總編輯胡錫進在微博表示，這完全是假消息，是有人在帶節奏，給美方的瘋狂行為找理由，把罪過推到中方頭上。「散布這種假消息的人真是昧了中國人應有的良心」。

胡錫進引述中共權威消息人士的話說，「中國沒有封鎖美國外交官正常返回中國，對他們如何回到駐華使領館工作，雙方有協定，而且在順利執行。美國駐華各使領館都處於美方根據疫情形勢希望保持的狀態，包括美國駐武漢總領館，中國未對它們的運轉設定任何障礙」。

他稱，「美方關閉中國駐休士頓總領館根本沒有拿得上檯面的正當理由。美國國務院剛剛發布消息說，這樣做是為了保護美國的知識產權和美國人的私人資訊。這種驢唇不對馬嘴的說法唯一表現的就是華府的無恥」。

中共外交部發言人汪文斌22日下午在譴責美方做法的同時表示，如果美方不撤銷决定，中方必將採取措施堅決應對。

胡錫進稱，「相信無論中國政府將如何回應，這個國家的人民都將給予堅決支持」。

另據環球網，中共權威人士透露，美國駐中國大陸各使領館都處於美方根據疫情形勢希望保持的狀態，包括美國駐武漢總領事館，中共未對它們的運轉設置任何障礙。早在7月2日，就美國外交官返回中國大陸事宜，中共外交部發言人趙立堅曾表示，中美雙方就美國外交官返回中國大陸保持著密切溝通，此前，經雙方協商，中方已協助美方安排一架包機送返美國外交官，他表示，目前中國大陸仍面臨較大的外方輸入壓力，「中方所採取的防禦措施，對外國駐華使館一視同仁」。

中共 疫情

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