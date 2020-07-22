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與龐培歐一對一會面 前香港眾志常委：顯示無懼中共威嚇

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
前香港眾志常委羅冠聰（左）與美國國務卿龐培歐（右）。圖／取自羅冠聰臉書
前香港眾志常委羅冠聰（左）與美國國務卿龐培歐（右）。圖／取自羅冠聰臉書

美國國務卿龐培歐前往英國訪問，前香港眾志常委羅冠聰在臉書上發文，指他在當地時間21日在倫敦與龐培歐會面，兩人談港版國安法實施後香港的狀況、中共施政與國際社會如何重塑對華政策。羅冠聰表示，他在幕僚口中得知，這次會面是由龐培歐本人親手敲定，認為這無懼陸方即將出現的威嚇，突顯美方對陸相對堅定的立場。

據羅冠聰的臉書表示，這次與龐培歐會面與以往不同，今天這次是罕有的「一對一」會面，且超過20分鐘。他在之中提到，61萬香港人無懼白色恐怖、不甘被暴政蹂躪，仍然勇敢出來參與首個民主派初選投票，但北京這些民意授權，近日更密謀巧立名目DQ候選人，甚至為取消九月立法會選舉鋪路，呼籲國際社會必須密切關注未來兩個月的局勢發展。

羅冠聰說，一旦DQ發生的話，以國際任何一個地方標準而言，是嚴重的選舉舞弊，做法嚴重挑戰民主價值，阻止市民以和平方式表達政見，呼籲國際社會能夠採取強硬立場回應。

而昨日正值元朗721事件一周年，羅冠聰說，香港人眼見暴政不減、公義不彰、義憤依然，相信在國安法的和新冠肺炎陰霾下，大家靜待重返大規模抗爭的時機。

羅冠聰表示，上次與龐培歐會面是去年5月在華盛頓，與李柱銘、吳靄儀等民主派前輩共同會面。時隔一年多，整個香港以及國際局勢發生翻天覆地變化。希望龐培歐能對香港青年面對的苦難有更深入的了解。期望未來能夠繼續與美國政界的朋友有更多交流，為港人大聲疾呼，並推動國際社會強硬應對中共威權擴張。

香港 龐培歐 港版國安法

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