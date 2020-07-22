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環時起底台灣加入的「小聯合國」 「四獨」都在其中

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
日前與台灣建立合作關係的非洲國家索馬利蘭。法新社
日前與台灣建立合作關係的非洲國家索馬利蘭。法新社

台灣日前宣布與非洲國家索馬利蘭（Somaliland）建立合作關係，大陸環球時報指出，台灣與索馬利蘭都是一個名為「無代表國家與民族組織」（UNPO）的成員。文章稱，雖有人稱該組織為「另類聯合國」或「小聯合國」，但其實它就是個分裂勢力的「大本營」。

環球時報22日以近4,000字長文，痛批「UNPO」是充斥歪曲和造謠的「失意者俱樂部」，涉及中國的台獨、藏獨、蒙獨和疆獨等「四獨」都在該組織內「勾連」。

事實上，多數台灣民眾對「無代表國家和民族組織」（The Unrepresented Nations and Peoples Organization，UNPO）應該都不清楚。

根據維基百科上訊息，UNPO是由多個沒有聯合國席位的國家或政治實體組成的非政府組織，成立於1991年2月11日，總部設在荷蘭海牙。由於該組織的結構參考聯合國，故也被稱為「小聯合國」。台灣加入代表是由外交部主管的財團法人「台灣民主基金會」。

環球時報指出，UNPO現有39個成員，主要位於亞非地區，西班牙的加泰隆尼亞也是成員之一。前成員則包括已經成功獨立並加入聯合國的喬治亞、東帝汶等。

環球時報稱，UNPO在歐美受到的關注不大，媒體只零星關注一些爭議話題。例如《比利時時報》最近曾報導UNPO幾個成員的有關消息，包括「疆獨」分子在中國使館前抗議，以及台灣與索馬利蘭建立關係等。

環球時報還表示，UNPO最早就是由「疆獨」分子艾爾肯·阿力普提肯和十四世達賴喇嘛等在1980年代發起。正因為如此，UNPO有很多針對中國的動作，特別是在新疆問題上。

有學者指出，台灣、「藏獨」和「東突」在UNPO擁有「明星級地位」。台灣、西藏、東突厥斯坦都是UNPO創始會員，台灣和西藏還是UNPO主席團成員。民進黨前國安會副秘書長張旭成曾代表台灣擔任UNPO執委會主席，2006年，UNPO還在台灣召開過年會。

環球時報表示，台灣早前就曾與UNPO成員建立關係。2008年科索沃宣布獨立，台灣當時迅速予以承認，但科索沃並未接受。

UNPO早前宣布，將於7月31日至8月2日舉行大會。但有媒體報導，受疫情影響，原定在華盛頓召開的大會將改為線上舉行。這次大會也是為明年UNPO成立30周年做準備。

據稱，該組織將成立工作組研究中國、俄羅斯、美國、歐盟的外交和投資政策，如何影響全世界「無代表」人口的權利。

德國漢堡國際政治學者哈拉爾德對環球時報表示，UNPO的官方目標是支持公平的自決權、支持國際公認的人權標準等五項原則。但他認為，現在西方政府及機構對一些激進分裂組織已不像以往那麽「熱情」，原因是現在西方內部很亂，極右翼崛起、恐怖主義活動增加，經濟面臨衰退，他們已經有些焦頭爛額了。

聯合國 索馬利蘭 西藏

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