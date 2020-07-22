大陸同仁堂跨界賣咖啡 未來在北京開300家

大陸老字號藥店同仁堂，最近賣起了融入中草藥元素的咖啡，官方正式名稱是「知嘛健康」，屬於同仁堂健康的新零售業務，負責人俞睿璿表示，未來一年要在北京布局300家門市。

界面新聞報導，目前「知嘛健康」在北京共有兩家門市，分別位於北京雙井富力城附近和北京同仁堂健康藥業大興生產基地。

雙井富力城附近的知嘛健康是去年10月開業，上下兩層面積近500平方公尺，一樓更像是咖啡、飲品、零售綜合的體驗區，一側用一整面牆壁的展示櫃陳列同仁堂特色的商品，以蜂蜜、枸杞、燕窩、西洋參等為主，天花板的裝飾以藥盒為主要元素，其中透明藥盒的中藥材也傳遞著店鋪屬性，並吸引各類消費群體打卡拍照，整個店鋪彌漫著中草藥味道。

吧台售賣區則提供具有同仁堂特色的的飲品，俞睿璿介紹，咖啡是年輕人喜歡的飲品，同仁堂的特色是在咖啡產品裡融入了草本元素，包含甘草拿鐵、羅漢果美式、肉桂卡布奇諾等。

除了咖啡外，門市也提供潤肺茶、黑枸杞葡萄柚等非咖啡類的飲品。為了推出咖啡飲品，公司引入了星巴克的專業人才，並組建了專門的團隊研發產品。

「知嘛健康」還有針對二十四節氣推出的節氣限定飲品，加了氮氣的酸梅湯就是針對大暑節氣特別推出的飲品，也是最近幾天的爆款產品。按照中國的24個節氣，15天有一個節氣，門市會據此在每個節日推出大概3至5個新品。

在一樓購買飲品外，店員和餐桌提示牌也會提醒顧客去二樓看看，那裡佈置了中醫館和診療區，提供各類針對亞健康疾病的服務，例如中醫調理、體質檢測。

俞睿璿指出，融入中草藥元素的「知嘛健康」吸引了不少年輕人到店裡打卡，上個周末，雙井富力城知嘛健康門市的客流量、銷售額、翻台率都達到了一個小高峰。

同仁堂旗下的這個新業務，還引起了購物中心的注意，俞睿璿透露，大郊亭客流最大的購物中心合生匯已經主動找到知嘛健康，在B2入口的位置留出了大概1,000平方公尺面積，即將簽約，此外也有其他購物中心前來來尋求合作。

按照同仁堂健康的規劃，知嘛健康在未來一年要在北京布局300家門市，其中社區店、購物中心店、寫字樓店各開100家。

俞睿璿表示，例如線上引流方面，知嘛健康讓進店顧客以獲得小禮品方式加入社群，「每個店要建立100個社群，每個社群有300到500人，然後產生裂變，所有的專業人員包括醫師、咖啡師都要拍抖音、上快手，此外還要做直播，以孵化聯播網（MCN）的模式，像喜茶一樣，不斷自帶流量。」