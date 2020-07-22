快訊

向學校道歉！李眉蓁回應論文抄襲風波：不要再追殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭銀行詢問匯款來源 黃之鋒：國安法下的白色恐怖

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
前香港眾志秘書長黃之鋒。法新社
前香港眾志秘書長黃之鋒。法新社

路透社近期引述相關人士表示，全球多家財富管理機構正審查其香港客戶，是否與民主運動有關，以免成為港版國安法法下被北京打擊的目標。前香港眾志秘書長黃之鋒今日在臉書表示，匯豐上周致電給他，問及其五位數字匯款來歷，認為這麼小的數字都要查感到奇怪，並說這是港版國安法衍生下的白色恐怖。

路透社引述相關人士報導，指出瑞士信貸、匯豐、瑞士寶盛集團及瑞銀集團等銀行業界，計劃審查客戶的政治背景與政府的關係，這包括過往的評論、在社交網站的貼文。客戶若被認定為政治人物，可能較難或無法獲得銀行服務。

黃之鋒今日中午在臉書上表示，「情況巧合得不能再巧合」。匯豐銀行上周以關注客戶資產管理為由，突然致電向其查詢一筆五位數字匯款的來歷。他說，他向匯豐解釋，該筆款項是企鵝出版社因應其出版「Unfree Speech」而給他的版稅。黃之鋒並主動表明願向銀行提供書面證明，來電查詢者則表示「不需要」。

黃之鋒說，他持有該戶口十年有多，首次接獲這類查詢電話，連那麼小的金額都要查詢，已經感覺到很奇怪。他認為，這是在很大程度上港版國安法下衍生的白色恐怖。同時也質疑，該電話不是隨機抽查，必然有政治動機存在。

黃之鋒表示，他在通話期間詢問，自己是否因政治聯繫受審查，該職員未直接回應。現在他非常憂慮日後可能無法申請銀行帳戶，已諮詢律師意見，絕不能排除帳戶被無故凍結的可能。

他還說，他公開此事只希望大家慎重應對，對於任何威權打壓伎倆，也不能掉以輕心。

前香港眾志秘書長黃之鋒今日在臉書表示，匯豐上周致電給他，詢問其五位數字匯款來歷。圖／擷取自黃之鋒的臉書
前香港眾志秘書長黃之鋒今日在臉書表示，匯豐上周致電給他，詢問其五位數字匯款來歷。圖／擷取自黃之鋒的臉書

港版國安法 全國人大

延伸閱讀

黃之鋒報名香港立法會選舉 自曝遭7人跟蹤

黃之鋒宣布參選香港立法會

黃之鋒等表態不簽確認書 指選舉資格關鍵在北京

黃之鋒初選勝出：戰勝恐懼第一步 港人未卑躬屈膝

相關新聞

陸外交部證實：美國要求72小時內 關閉陸駐休士頓總領館

大陸外交部發言人汪文斌證實，昨日美方突然要求大陸關閉駐休士頓總領館。他表示，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反...

崔天凱質問美國：要將中國所有省都變成中美問題？

大陸駐美大使館今日公布昨日駐美大使崔天凱受央視採訪的內容，其中談及美方在很多事情上向大陸施壓，包含香港、台灣與南海。針對...

美要求陸駐休士頓領事館72小時撤離 陸環時總編：瘋了

大陸環球時報總編胡錫進稍早在其微博上表示，美國政府要求大陸在72小時內關閉其駐美的休士頓總領館，要求對方在3天內撤離，他...

香港新增113例確診 高達63例源頭不明

香港新冠肺炎疫情嚴峻，截至22日凌晨，香港新增113例確診，其中高達105例為本土病例，63例源頭尚不明。截至目前已累計...

美突要求72小時撤離 陸休士頓總領事館人員急燒文件

彭博資訊22日報導，環球時報總編輯胡錫進說，美國政府無預警的要求中國大陸駐休士頓總領事館於72小時內撤離，館內人員急忙焚...

中共駐休士頓總領館火警 疑在燒毀文件

美國21日要求大陸關閉駐休士頓總領館，昨日大陸駐休士頓領士總管發生火警，當地消防人員到場救火，但未能入內。當時領館人員正...

環時起底台灣加入的「小聯合國」 「四獨」都在其中

台灣日前宣布與非洲國家索馬利蘭（Somaliland）建立合作關係，大陸環球時報指出，台灣與索馬利蘭都是一個名為「無代表...

遭銀行詢問匯款來源 黃之鋒：國安法下的白色恐怖

路透社近期引述相關人士表示，全球多家財富管理機構正審查其香港客戶，是否與民主運動有關，以免成為港版國安法法下被北京打擊的...

滅火鎖國論？ 習近平：內循環非封閉運行

中國國務院副總理劉鶴日前有關經濟「內循環」的說法引發中國可能「鎖國」爭議。中共總書記習近平在「消失」20天後，昨天首度在企業家座談會上露面並強調，以國內大循環為主體的經濟，「絕不是關起門來封閉運行」。被外媒解讀是為外界質疑的「鎖國論」出面滅火。

習近平為什麼被稱為「總加速師」？

鄧小平推動改革開放，造就中國從落後凋敝，30多年即一躍而成全球第二大經濟體，因此被輿論捧為中國現代化「總設計師」。近年大陸和海外常有人稱習近平是「總加速師」，這個加速有好壞兩個方向：好的一面認為，習近平將把中國帶向強大，和美國分庭抗禮，甚至超越美國；壞的一面卻認為，習的政策作為讓中共或中國成全球公敵，陷入孤立，將加速中共敗亡，也把中國帶向不可知的深淵。

談中美關係 崔天凱以古詩「望岳」闡釋

大陸駐美大使崔天凱昨日以視訊方式上央視節目，崔天凱身後掛著中國唐代詩人杜甫的詩「望岳」的毛筆字，對於這首詩對於中美關係有...

大灣區事業單位招聘港澳居民 要求維護中共領導

大陸力推粵港澳大灣區，盼促進地區融合發展，廣東省22日發布「粵港澳大灣區（內地）事業單位公開招聘港澳居民管理辦法」（下簡...

熱門新聞

陸外交部證實：美國要求72小時內 關閉陸駐休士頓總領館

鴻海旗下富智康宣布 上半年淨虧損31.3億元

追劇見「男女主角躺我的床？」豪宅4年未住 莫名成熱門片場

中共駐休士頓總領館火警 疑在燒毀文件

杭州女子睡眠中人間蒸發 太過離奇引發全民關注

美突要求72小時撤離 陸休士頓總領事館人員急燒文件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。