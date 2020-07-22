遭銀行詢問匯款來源 黃之鋒：國安法下的白色恐怖

路透社近期引述相關人士表示，全球多家財富管理機構正審查其香港客戶，是否與民主運動有關，以免成為港版國安法法下被北京打擊的目標。前香港眾志秘書長黃之鋒今日在臉書表示，匯豐上周致電給他，問及其五位數字匯款來歷，認為這麼小的數字都要查感到奇怪，並說這是港版國安法衍生下的白色恐怖。

路透社引述相關人士報導，指出瑞士信貸、匯豐、瑞士寶盛集團及瑞銀集團等銀行業界，計劃審查客戶的政治背景與政府的關係，這包括過往的評論、在社交網站的貼文。客戶若被認定為政治人物，可能較難或無法獲得銀行服務。

黃之鋒今日中午在臉書上表示，「情況巧合得不能再巧合」。匯豐銀行上周以關注客戶資產管理為由，突然致電向其查詢一筆五位數字匯款的來歷。他說，他向匯豐解釋，該筆款項是企鵝出版社因應其出版「Unfree Speech」而給他的版稅。黃之鋒並主動表明願向銀行提供書面證明，來電查詢者則表示「不需要」。

黃之鋒說，他持有該戶口十年有多，首次接獲這類查詢電話，連那麼小的金額都要查詢，已經感覺到很奇怪。他認為，這是在很大程度上港版國安法下衍生的白色恐怖。同時也質疑，該電話不是隨機抽查，必然有政治動機存在。

黃之鋒表示，他在通話期間詢問，自己是否因政治聯繫受審查，該職員未直接回應。現在他非常憂慮日後可能無法申請銀行帳戶，已諮詢律師意見，絕不能排除帳戶被無故凍結的可能。