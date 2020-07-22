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無國界記者組織聯合NGO 籲習近平特赦記者黃琦

中央社 / 台北22日電

無國界記者組織和10個人權NGO組織組成聯盟今天發表聲明，呼籲中國國家主席習近平，特赦健康狀況岌岌可危、曾2度獲得無國界記者組織（RSF）新聞自由獎的調查記者黃琦。

現年57歲的調查記者黃琦，曾2度獲頒RSF新聞自由獎，2016年11月開始遭到監禁，去年更被判處12年有期徒刑。由於黃琦健康狀況岌岌可危，如果未及時獲釋可能有生命危險。

無國界記者組織（RSF）和10個人權NGO所組成的聯盟，包括台灣新聞記者協會（Association of TaiwanJournalists）、中國人權捍衛者（Chinese HumanRights Defenders Committee）、自由之家（FreedomHouse）、美國人權基金會（Human Rights Foundation）以及台灣媒體觀察教育基金會（Taiwan Media WatchFoundation）等共同簽署，發表聯合聲明，呼籲習近平特赦黃琦。

RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂說：「黃琦過去10年遭到監禁，所處環境條件惡劣導致其健康狀況嚴重惡化，這項判決無異於判他死刑。」艾瑋昂呼籲習近平「網開一面行使特赦令，趁現在還來得及盡早釋放黃琦」。

黃琦是公民權利資訊網站「六四天網」的創辦人，更曾揭露四川地震豆腐渣工程弊案。黃琦分別於2004年和2016年2度獲頒RSF新聞自由獎。

RSF表示，黃琦在遭拘禁長達2年後，2019年7月29日遭四川省綿陽市中級人民法院，以閉門審判的方式判處12年有期徒刑。表面上罪名是「故意洩露國家秘密罪」及「為境外非法提供國家秘密罪」，實際上是要懲罰他致力報導中國政府官員侵犯人權的行徑。

RSF在2018年曾向聯合國提出請願後，4名聯合國人權專家在同年12月20日透過聯合國人權理事會（OHCHR）發表聲明呼籲釋放黃琦。聲明提到黃琦的健康狀況岌岌可危，若繼續監禁，黃琦可能最終將致死。

RSF表示，諾貝爾和平獎、RSF新聞自由獎得主劉曉波以及異議部落客楊同彥生前罹患癌症，2017年兩人都因在獄中未獲治療而不幸辭世，目前還有多名記者和捍衛新聞自由人士正面臨相似的命運。

中國在2020年RSF世界新聞自由指數報告180個國家中排名第177，目前至少有114名記者在境內遭監禁。

無國界記者

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