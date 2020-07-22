談中美關係 崔天凱以古詩「望岳」闡釋

大陸駐美大使崔天凱昨日以視訊方式上央視節目，崔天凱身後掛著中國唐代詩人杜甫的詩「望岳」的毛筆字，對於這首詩對於中美關係有何啟示？崔天凱說，要跳出當前一些具體問題，看看世界的未來，看得更長遠一點，同時要守住我們的初心，完成「兩個百年」的目標。

杜甫的詩望岳寫道：「岱宗夫如何？齊魯青未了。造化鍾神秀，陰陽割昏曉。蕩胸生曾雲，決眥入歸鳥。會當凌絕頂，一覽衆山小。」

央視主持人21日晚問及崔天凱身後這幅杜甫的詩，「會當凌絕頂，一覽衆山小」這句是否對中美關係有啟示？崔天凱首先說，這首詩掛在這裡多年，是大陸書法家盧中南寫的，「非常好」。

他說，這給大陸兩個啟示，一是這首詩寫的是泰山，泰山在中國的文化中、在觀念中代表了一股正氣，大陸始終要堅持這股正氣。第二，要站得高、看得遠。

崔天凱解釋，「一覽眾山小」，不是說不把別人放在眼裡，而是要跳出當前的一些具體問題，看看世界的未來，看得更長遠一點。同時要守住大陸的初心，「兩個百年」發展目標，今年要完成第一個，接下來還有第二個。

崔天凱表示，大陸還要構建人類命運共同體，這也是一個任重道遠的事情。「我們要把眼光放遠一點，要盯住我們的目標，堅定不移地往前走。我們需要站得高、看得遠，需要堅持住我們的正氣。」

至於美媒報導，美國研究禁止中共及其家屬入境美國，崔天凱說，美國的部分政客不願意了解中國共產黨和中國人民的血肉聯繫。中共黨員有9,000萬，世界上9,000萬人口以上的國家沒有多少。

崔天凱說，美國人應去深入了解中國共產黨跟中國人民是什麼關係，以及在中國的歷史進程、中華民族復興的進程中，起了什麼樣的領導和先鋒隊作用，把他們的偏見擺到一邊。

他說，有極少數人頑固地拒絕面對現實，拒絕面對歷史已經證明的客觀規律，這樣的人最後還是會有。「我想借用兩句古詩送給他們，『沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春』。歷史規律是他們擋不住的。」