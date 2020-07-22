習近平為什麼被稱為「總加速師」？

鄧小平推動改革開放，造就中國從落後凋敝，30多年即一躍而成全球第二大經濟體，因此被輿論捧為中國現代化「總設計師」。近年大陸和海外常有人稱習近平是「總加速師」，這個加速有好壞兩個方向：好的一面認為，習近平將把中國帶向強大，和美國分庭抗禮，甚至超越美國；壞的一面卻認為，習的政策作為讓中共或中國成全球公敵，陷入孤立，將加速中共敗亡，也把中國帶向不可知的深淵。

習近平是否會成為影響中國歷史的大人物？從當前中國政治、社會發展看，他把開革開放後因經濟成就而帶來的社會開放、公共知識分子發言權和影響力增加，民眾視野漸開，中國逐漸融入現代化世界等趨勢，都嘎然而止打斷，深信這樣才能挽救中共紅色江山，做法儼然如重回毛澤東時代；他也學毛式統治，搞個人崇拜、定於一尊和造神運動。

無論成功或失敗，大陸只要出現大變局，習都會歷史留名；至於是美名或臭名，只有等結果才能論定。「總加速師」稱法是千鈞重擔，可能成就千古功名，也可能是萬世罪人；而當下中國確實處在重要關口上，把舵的領導人更重要。

這些問題可能幾萬字都談不完。概略地說，習掌權後接手一副好牌，經濟年年高成長、國力快速遞增，與美國有齟齬但和平相處，和日、韓、英、澳、加拿大和東南亞國家外交關係和睦。台海兩岸關係空前好，習近平、馬英九新加坡之會，開啟國共和兩岸關係新篇章，香港也太平無事。但短短幾年，為什麼一切關係全搞砸了？批評者說，換了別人肯定沒有習這樣的「效率」，也有人只怪美國。這些現象都給「總加速師」稱法增加論據和說服力。

對內，習近平採各種高壓手段，江澤民、胡錦濤主政20年社會漸趨開放、各方面持續鬆綁的趨勢中斷。從借反貪肅清政敵和站錯隊高幹，到七不講(不能講普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、黨的歷史錯誤、權貴資產階級和司法獨立)、官媒姓黨、16條等，到廢除集體領導，出現「習核心」稱法。中共19大更把「習近平思想」寫入黨章，欲比肩毛鄧；再修憲廢國家主席任期制，為終身掌權鋪路、不准妄議中央、抓捕知識分子等，中國向左轉，滿是肅殺之氣。

習近平公開惋歎蘇聯被西方冷戰瓦解，蘇共「竟無一人是男兒」挽回，他有很深的紅二代使命感，看到中共的危機，立志維護紅色江山永不變色。對內維穩壓倒一切，也明顯重外輕內。譬如高舉民族主義大旗，違諾將南海島礁軍事化；砸重金推「一帶一路」，花大錢援外抗疫；1月迄今，習已和58個國家領導人通過電話，重塑強國外交形象。但「戰狼式」外交荒腔走板、內外受疵議，實際上在傷害中國，評論認為和習的態度難脫干係。

形容重外輕內，譬如武漢疫情爆發，習很晚才赴疫區慰問民眾。一個多月來，大陸27省市嚴重洪災，近半版圖和4000萬災民家園和農田泡在大水中，習卻吝於赴災區探望災民，中央只撥區區3.05億人民幣救災，違背各國領導人或胡溫時代領導人探望災民優先的慣例，很不尋常。

習的一切做法似受使命感、危機感驅使，是雄才大略或志大才疏、偏見昧於世界潮流，評價也兩極化。馬列主義在俄羅斯和東歐實踐失敗，早被丟入歷史灰燼中，習卻死抱馬列主義、毛澤東思想，自認「習近平思想」和馬列、毛澤東比肩，要供全黨全民學習。他更把中共專制模式，稱為具中國特色的現代化社會主義，要推銷給世界，解決人類命運共同體問題。

北京外交部20日成立「習近平外交思想研究中心」，習強人不僅精通內政外交，還成理論哲學大師，外長王毅因此被批又是一次拍馬屁和高級黑，而習也不知謙辭接受了。

美國朝野覺醒反共，不是因川普總統刺激，而是明曉兩種制度和意識形態鬥爭，高壓專制和牧民的落伍制度，無視自由民主人權，還想領導世界，美中相爭不僅是國家利益之爭。

網上流傳前中共中央黨校教授蔡霞的一段錄音，她不懼報復，直言中共氣數已盡，沒人能挽救危局，而「這個人」把中共拖入死胡同。唱衰中共的聲音常見，但冷靜觀察習近平作為，「總加速師」確實正帶動中國和美國攤牌，加速奔向未知的十字路口，習近平猛踩油門的影響確實出現了，只是吉凶未卜。