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滅火鎖國論？ 習近平：內循環非封閉運行

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電

中國國務院副總理劉鶴日前有關經濟「內循環」的說法引發中國可能「鎖國」爭議。中共總書記習近平在「消失」20天後，昨天首度在企業家座談會上露面並強調，以國內大循環為主體的經濟，「絕不是關起門來封閉運行」。被外媒解讀是為外界質疑的「鎖國論」出面滅火。

自由亞洲電台報導，今年人大會議期間，習近平提出中國經濟實行「國內大循環」的概念。劉鶴隨後上海陸家嘴論壇發表書面講話說， 「我們仍面臨經濟下行的較大壓力，但形勢正逐步向好的方向轉變，一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成。」這段談話引發企業界及網路質疑中國是否要倒退到閉關鎖國的時代。

習近平昨天在北京召開的企業家座談會上說，「中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。以國內大循環為主體，絕不是關起門來封閉運行」，而是透過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好聯通，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，實現更加強勁可持續的發展。報導說，習近平這段話被認為似乎是要為內循環引來的鎖國議論滅火。

習近平並表示，中國在疫情防控和經濟恢復上都走在世界前列，「情況比預料的要好」。當前必須「充分發揮國內超大規模市場優勢，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」。他並國有、民營、外資等企業作出的貢獻表示感謝。

報導並指出，習近平昨天出席企業家座談會，是他自央視新聞聯播的畫面中消失20天後首度露面，最近一次是6月30日中共中央政治局第21次集體學習會議的相關報導。

習近平 鎖國

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