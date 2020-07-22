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大灣區事業單位招聘港澳居民 要求維護中共領導

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為連接香港、澳門、廣東三地的港珠澳大橋。中新社
圖為連接香港、澳門、廣東三地的港珠澳大橋。中新社

大陸力推粵港澳大灣區，盼促進地區融合發展，廣東省22日發布「粵港澳大灣區（內地）事業單位公開招聘港澳居民管理辦法」（下簡稱「管理辦法」），其中要求應聘者應要擁護中共領導與社會主義制度，維護統一，且應徵還須繳交無犯罪紀錄的文件。

據港媒香港電台報導，廣東省人社廳公布「管理辦法」，合資格的港澳居民可以參加廣州、深圳、珠海等9個城市事業單位的公開招聘。

港澳居民是指兩地永久居民中沒有外國居留權的中國公民，要求應聘者應該擁護中國共產黨領導和社會主義制度，維護祖國的統一、安全、榮譽和利益等，應徵時需要提交無犯罪紀錄等文件。

獲聘用的港澳居民將享受薪酬、養老保險、醫療保險等待遇，如果需要出國或者出境執行公務，需要將有關證件交由規定部門保管，如果因私事出國，需要執行國家和省的相關管理規定。

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