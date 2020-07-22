「元朗721事件」一周年 5人被捕其中1人涉違反國安法

昨日是香港「元朗721事件」一周年，民間有不同形式的紀念活動，港警則高度戒備。據港警表示，截至昨日23時，元朗區內有96人涉嫌參與受禁群組聚集而被票控；5人被捕，包括4男1女，分別涉嫌違反港版國安法與妨礙公務等理由被捕，其中涉嫌違反國安法者為香港區議員周偉雄。

據港媒香港電台報導，被捕的人當中，有一名52歲男子涉嫌違反港版國安法被捕，2男1女則涉嫌阻差辦公（即妨礙公務）被捕，1名男子涉嫌違反宵禁令。

港警指出，2名被捕男子分別為區議員及立法會議員，對於有人身為公職人員作出違法行為，感到非常遺憾。2名被捕者為香港區議員周偉雄，他因舉「光復香港」以涉嫌違反港版國安法被捕；民主黨許智峯則以妨礙公務被捕，不過他在凌晨獲無條件釋放。

港警指出，21日下午，元朗西鐵站及附近商場有人群聚集，涉嫌違反「限聚令」，有人展示「光復香港，時代革命」標語，這涉嫌違反港版國安法。

在商場內，過百名穿著反光衣的人士中，部分人行為可疑，包括未能交代受僱的傳媒機構或未能出示有效記者證，認為他們並非進行採訪的記者，但在現場參與群組聚集，因此向有關人士發出傳票。

香港政府發言人則表示，現行法例禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集，任何人參加受禁群組聚集、組織受禁群組聚集，或擁有、控制或運營進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪。