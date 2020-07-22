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2名香港駐台人員未獲簽證已離境 陸委會：須有所作為

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會主委陳明通。聯合報系資料庫
陸委會主委陳明通。聯合報系資料庫

港媒報導，香港政制及內地事務局證實，2名香港派遣人員的居留簽證不獲台方批准，相關人員於較早前已返回香港工作。陸委會今日表示，基於平等及互惠考量，我方須有所作為，以維護國家尊嚴。

星島日報等港媒報導，政制及內地事務局說，香港經濟貿易文化辦事處一直致力促進香港與台灣在經濟、貿易和文化等領域的往來和交流，有關工作仍然繼續，暫時並未受到嚴重影響。

台港關係近年來惡化，我駐港代表盧長水因港府遲未核發工作簽證，超過2年無法赴港。而代理的處長高銘村等台灣駐港人員近期也因為簽證到期，不獲港府續簽陸續返台。

陸委會主委陳明通曾在上周四提及，我駐港代表無法赴任，是因為港府在原來的換文裡增加額外的政治條件。據了解，這個政治條件為港府要求我駐港人員赴任前需簽「一中承諾書」，遭到我方拒絕。

針對港媒報導，2名香港派遣人員的居留簽證不獲台方批准，已返回香港，這是否屬實？陸委會今日未明言證實，僅表示我方長期以來竭力維持台港良性互動，向以保障兩地民眾權益，並提供最完善的服務為念。

陸委會說，近年台港相關互動所衍生的問題，一直透過策協兩會向港方表達，亦從未提出超出雙方換文共識外的要求，惟始終未獲港方正面回應，甚而對我方提出不合理的限制，因此基於平等及互惠考量，我方須有所作為，以維護國家尊嚴。

香港 陸委會 簽證

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