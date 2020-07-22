林郁方：台海戰爭機率 25年最高

前國安局長蔡得勝昨日表示，現階段中美與台海不會發生大規模的戰爭，但擦槍走火的機率升高。台灣儘管有能力防守第一波，但重要的基礎建設會遭到很大破壞，還有能否持續防守與經濟停擺等問題，認為主政者要將「不能打、不禁打、打不贏」放在心上，存在才是硬道理。

藍營智庫國政基金會昨舉行「危險的海峽：台海爆發軍事衝突的可能性」座談會，蔡得勝在會上表示，他現在憂慮的是，美國仇共上升，兩岸之間民間仇視意識增強，「政黨可以輪替，但民間仇視發揮到一個頂點，不是一個好現象」。

空軍前副司令張延廷則表示，中共喜歡講，「統一必有一戰」，現在應要探討衝突是在甚麼地點與時間發生，會是何種的程度。

張延廷認為，兩岸低度衝突的可能性比高度衝突（全面戰爭）還要高，而低度衝突發生在外島的可能最高，判斷有可能發生在東沙、太平島，以及烏坵，而島嶼都是易攻難守。低度衝突的特徵是往往不動聲色，時間很短一下就結束，因此更需要防範。

國政基金會國安組召集人林郁方表示，廿五年來，台海出現第四次軍事危機甚至戰爭的機率，此時最高；而台海發生衝突的可能性應該比中美發生衝突的機率更高。

他指出，二○○一年美國和中共軍機在海南島附近海域互撞後，雙方針對彼此機艦在空中和海上遭遇時應遵守的行為準則，多次會商與確認。然而，兩岸未針對軍機空中遭遇的行為規範進行會商，預計中共飛機出現次數會愈來愈多，而我飛行員會愈來愈疲倦，好強的飛行員與疲倦的飛行員可能會在空中發生擦撞的意外。

林郁方說，美國選出下任總統後，中美鬥爭若繼續升高，北京可能會選擇最有利的地點製造軍事危機，以逼迫華府讓步，這個地點顯然是台灣海峽，因離大陸最近，中共軍隊較有能力掌控。