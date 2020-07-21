企業家座談會在北京召開 習近平強調要愛國

中共總書記習近平今日在企業家座談會上表示，希望企業家增強愛國情懷，「企業營銷無國界，企業家有祖國」，要把企業發展與國家繁榮、民族興盛、人民幸福緊密結合在一起。

據新華社報導，習近平向與會的企業家表示，舉辦這個座談會是要與企業家們談談心，給企業家鼓鼓勵，聽聽企業家們對當前經濟形勢與「十四五」時期企業改革發展的意見和建議。

新華社的新聞稿表示，座談會上有國有企業負責人，有民營企業家，有外資企業以及港澳台資企業管理人員，有個體工商戶代表。習近平在會上並提出三點意見。

首先，習近平表示，要「保護和激發市場主體活力」。他表示，中國大陸經濟一季度大幅下滑，二季度企穩回升、由負轉正，增長3.2%，上半年國內生產總值下降1.6%，情況比預料的要好。要各級官員落實好紓困惠企政策，打造市場化、法制化、國際化營商環境，構建親清政商關係，並要高度重視支持個體工商戶發展。

第二，要「弘揚企業家精神」。習指出，企業家要愛國，並說「企業家要帶領企業戰勝當前的困難，走向更輝煌的未來，就要在愛國、創新、誠信、社會責任和國際視野等方面不斷提升自己。」

最後，習強調，要「集中力量扮好自己的事」。他表示，中國大陸開放的大門不會關閉，只會愈開愈大。「以國內大循環為主體，絕不是關起門來封閉運行」，而是通過發揮內需潛力，使國內市場和國際市場更好聯通，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，實現更加強勁可持續的發展。

習近平說，明年開始，中國大陸將進入「十四五」時期，這是在全面建成小康社會基礎上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，意義十分重大。中共中央對制定「十四五」規劃十分重視，相關準備工作正在進行。