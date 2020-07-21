港721事件周年 民間多有抗議港警高調戒備

香港「元朗721事件」一周年，香港民間有不同形式的紀念和抗議活動，警察高調包圍舉行記者會、派發抗疫物資的政黨和團體，以「限聚令」名義對部分人士票控。

去年反送中運動中，7月21日新界元朗有人發動白衣人，戴頭盔持木棍、藤條等武器，特別是港鐵元朗站內，向所有民眾包括婦孺等無差別施襲。該事件是反送中運動的一大轉捩，令運動的對抗性加劇，同時香港的警民關係發生巨大轉變，民間對事件性質指控為「警黑勾結」，當晚警察與白衣人拍肩攬臂的短片也不斷出。在過去一年，民間不斷要求徹查這一事件，沒有結果。

在「元朗721事件」一周年，香港民間有不同形式的紀念和抗議。有民眾發起香港七區的「和你Lunch」行動，即上班族用午餐時間在商場中抗議。午間一時左右，有四名示威者在中環置地廣場中庭高呼「721唔見人」、「五大訴求、缺一不可」及唱反修例歌曲，四圍有民眾呼應，一批防暴警察衝入商場，拉起封鎖線，一批便衣警察將四名示威者帶到一邊搜身，最後票控他們，指其違反「限聚令」。

下午三時許，港鐵元朗站部分出口關閉，警方在各出入口戒備和截查來往市民，又在元朗港鐵站外拉起封鎖線及戒備，並廣播呼籲市民不要聚集，否則警方可以使用武力。

下午四時，去年事件當晚在元朗西鐵站受傷的民主黨立法會議員林卓廷、民主黨主席胡志偉聯同幾名事件中受傷者，到西鐵站外開記者會，一度被逾百警察包圍。

林卓廷批評，香港警方的行動荒謬，質疑是想阻止議員發聲，亦反映警方懼怕對面「721事件」。如果去年7月21日晚警方派出今日十分之一的警力，就不會發生「721事件」。

在去年當日建制派立法會議員何君堯與白衣人在元朗握手言歡之地，香港酒店工會及香港調酒師工會，向元朗市民派發洗手液等防疫物資，以紀念「721事件」，約60名警員在場包圍及攝錄。出席活動的職工盟主席吳敏兒及元朗區議會副主席麥業成，帶同物資走到警察圈外派發，有市民批評警方妨礙他們取物資。

有民眾發起晚上在元朗「形點」商場抗議，入夜後大批防暴警員提早到商場，在商場中拉起封鎖線截查民眾，逐一拍攝他們的容貌，其中有身穿反光衣的人士，被檢查證件後獲放行。現場仍有人舉起象徵五大訴求的手勢，亦有人在面向中庭的欄杆，貼上「香港加油」的標語，部分商店提早拉閘。

香港警察公共關係科表示，明白公眾關注去年7月21日於港鐵元朗站發生的嚴重暴力事件，承諾會徹底調查。又說留意到有人呼籲市民到元朗一帶進行未經批准的集結，提醒市民如聚集參與未經批准集結，有可能違反「公安條例」。

香港監警會主席梁定邦說，市民和傳媒若果有更多證據，可以提交給警方，警方由調查到檢控需要時間，但期望721事件的相關搜證、調查可以加快，以免影響公義的彰顯。

香港警方也再度表態稱，新界北總區重案組一直鍥而不捨調查，至今拘捕37人，當中7人被控，由於部分案件已交由法庭審理，現階段不適宜透露太多細節，但承諾會徹查到底，時機成熟會作出進一步拘捕行動。