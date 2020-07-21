北京電影院24日恢復營業 上座率不逾3成 禁吃零食

北京市電影局局長王杰群21日表示，北京低風險地區在電影院各項防控措施有效落實到位的前提下，24日可恢復開放營業。不過，王杰群強調，消費者觀影採取網路實名預約、每場上座率不得超過30%、觀影禁止吃零食。

據央視新聞報導，北京市21日下午召開第158場疫情防控新聞發布會。王杰群於會上表示，北京低風險地區在電影院各項防控措施有效落實到位的前提下，可於24日有序恢復開放營業。

王杰群指出，觀影採取網路實名預約；無接觸方式售票、交叉隔座售票、影廳錯時排片；每場上座率不得超過30%，保證陌生觀眾間隔一公尺以上；影院設立唯一出入口，避免人流交叉。排片錯峰到位，日排片減至正常時期的一半，每廳每場放映時間間隔不少於30分鐘，進行通風清潔、控制觀影時間，原則上每場不超過2個小時，不同影廳要錯時排場，避免進出場觀眾聚集。

觀眾防護部分，要建立觀眾資訊登記保存制度，利用健康寶、二維碼掃碼觀影，入場前進行體溫檢測，引導觀眾做好手部衛生，觀眾觀影要對號入座，全程佩戴口罩，觀影期間原則上禁止吃零食，電影院要安排人員巡查檢查。