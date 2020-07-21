元朗事件一周年示威者仍抗議 港警戒備

香港「元朗721事件」今日一周年，有香港網民發起晚間到元朗商城「形點」抗議，大批防暴警員提早到商場戒備。而有近百名記者被警方以封鎖線包圍並檢查證件，部分人士被抄下個資，港警表示要致電政府新聞處查核身分。

據香港電台報導，今日晚間有港民發起到元朗商城抗議，港警在商場一樓截查10多名抗爭者，逐一拍攝他們的容貌，其中有身穿反光衣的人士，被檢查證件後獲放行。

有港民高舉反送中口號的黑色標語，馬上被港警推向一邊帶走，港警曾舉起紫色旗，警告在場人士的行為可能構成港版國安法的罪行。

據港警表示，下午近6時商場內有人群集結，涉嫌違反「限聚令」，警方已入內執法，如果發現有群眾聚集並違反「限聚令」，會嚴正執法，又強調任何群組聚集均有可能增加病毒擴散風險，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的群組聚集。

「元朗721事件」是去年7月21日晚間，港鐵元朗站內外有大量白衣人士聚集。這些白衣人手持棍棒、藤條等物擊站內和地鐵上的示威者、民眾與媒體，致至少45人受傷，5人重傷。