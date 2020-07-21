快訊

打破認知！科學家首度在金星找到37個活躍火山結構

美制裁11家陸企 陸外交部：將採取一切必要措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元朗事件一周年示威者仍抗議 港警戒備

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
去年香港發生元朗白衣人事件。圖／取自香港突發事故報料區臉書
去年香港發生元朗白衣人事件。圖／取自香港突發事故報料區臉書

香港「元朗721事件」今日一周年，有香港網民發起晚間到元朗商城「形點」抗議，大批防暴警員提早到商場戒備。而有近百名記者被警方以封鎖線包圍並檢查證件，部分人士被抄下個資，港警表示要致電政府新聞處查核身分。

據香港電台報導，今日晚間有港民發起到元朗商城抗議，港警在商場一樓截查10多名抗爭者，逐一拍攝他們的容貌，其中有身穿反光衣的人士，被檢查證件後獲放行。

有港民高舉反送中口號的黑色標語，馬上被港警推向一邊帶走，港警曾舉起紫色旗，警告在場人士的行為可能構成港版國安法的罪行。

據港警表示，下午近6時商場內有人群集結，涉嫌違反「限聚令」，警方已入內執法，如果發現有群眾聚集並違反「限聚令」，會嚴正執法，又強調任何群組聚集均有可能增加病毒擴散風險，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的群組聚集。

「元朗721事件」是去年7月21日晚間，港鐵元朗站內外有大量白衣人士聚集。這些白衣人手持棍棒、藤條等物擊站內和地鐵上的示威者、民眾與媒體，致至少45人受傷，5人重傷。

港警 香港 港版國安法

延伸閱讀

中英關係再惡化 英暫停香港引渡條約

標普：香港特殊性正受侵蝕 「成長可能停滯」

港警持搜查令 調查香港理工大學去年一宗襲警事件

泛民初選前夕 港警搜香港民意研究所 查洩警員資料

相關新聞

「武統」或「和統」台灣？大陸學界罕見為此公開對陣

大陸學界近日罕見針對如何處理兩岸問題公開對陣，一方是近年來積極鼓吹武力統一台灣的旅美社會學者李毅，一方則是在大陸涉台研究...

環洞庭湖水位全面超警戒 城陵磯站22日恐現洪峰水位

據湖南省水文局消息指出，截至21日11時，環洞庭湖區超警戒水位的水文站達20個，環洞庭湖區維持水位全面超警戒狀態；東洞庭...

元朗事件一周年示威者仍抗議 港警戒備

香港「元朗721事件」今日一周年，有香港網民發起晚間到元朗商城「形點」抗議，大批防暴警員提早到商場戒備。而有近百名記者被...

中國外交部新任發言人首秀 火力全開懟美防長這件事

中國外交部新任發言人汪文斌20日首次主持例行記者會，火力全開反駁美國將中共與中國區分看待，引起外界關注。與此同時，中共黨報環球時報也連日發表評論，強調「中共」和「中國」的不可分割，直指「中共早已與中國社會深度融為一體」，美國則是誤判。

女人不是生育容器！一名西藏媽媽的血淚控訴

中年男子騎著摩托車，摩托車的手把上繫著一顆紅色氣球，紅色氣球飄在空中，恰好擋住了後方紅衣女子的軀體，看起來她正懷著身孕，兩人的後方是西藏的巍峨山脈和綿羊。這是萬瑪才旦新作《氣球》的海報，一幅畫彷彿就道盡了本片想探討的人倫難題，以及被現代化割裂的傳統生活。

【台商藥斷炊1】在台家屬寄藥救急 台商被陸當走私毒品送辦

新冠肺炎疫情造成兩岸人員往來不便，不少罹患慢性病的台商或台幹用藥「斷炊」，只能透過在台家人領藥寄送，結果卻因不熟悉大陸對管制用藥的規定，導致收到藥品後被當成毒品走私依法送辦。由於類似案件層出不窮，台商家屬們在群組內相互提醒避免誤觸法網，台商協會也透過管道向大陸有關單位反映，希望能考量疫情的特殊狀況，從人道角度處理類似案例。

台海第4次軍事危機？ 專家：此時爆發機率最高

國安局前局長長蔡得勝表示，台海發生戰爭不可能是台灣打大陸，而是大陸打台灣，戰場會發生在台灣。台灣儘管有能力防守第一波，但...

標普：香港特殊性正受侵蝕 「成長可能停滯」

國際評級機構標準普爾（Standard & Poor's）20日指出，香港的特殊性遭到侵蝕，加上人口迅速老化，未來10年...

疫情再起 「協助防疫的」港大微生物系教授傳爆離職潮

香港新冠肺炎疫情再度爆發之際，據明報報導，協助香港防疫的香港大學微生物學系卻出現離職潮。該系8名臨床教授中，已有3名負責...

跨海寄藥 陸台商被當毒犯

新冠肺炎疫情造成兩岸人員往來不便，不少罹患慢性病的台商或台幹用藥「斷炊」，透過在台家人領藥寄送，卻因不熟悉大陸對管制用藥...

黃之鋒宣布參選香港立法會

（德國之聲中文網）香港民主派活動人士黃之鋒（Joshua Wong）周一（7月20日）宣布參選即將舉行的香港立法會選舉。但是，新近實施的港版國安法可能會阻止反對派候選人獲得立法會的席位。 黃之鋒

奧運冠軍勞麗詩微博遭禁言 會否步郝海東後塵？

勞麗詩今年5月26日轉發了武漢作家方方的一條題為「痛惜！護士小霞走了，曾援漢暈倒在抗疫一線」的微博。隨後，這條微博遭到了許多網民的圍攻，有人指責勞麗詩「轉發方方這種造謠生事的，為虎作倀」，還有人責問她「良心何在」。

熱門新聞

三峽「潰壩」一傳再傳？ 成大水利專家：其實超級安全

「武統」或「和統」台灣？大陸學界罕見為此公開對陣

疫情蔓延下 大陸「充氣娃娃」海外訂單翻倍 來自義德最多！

英外相宣布 暫停與香港引渡協議

香港青年評論組織批蔡政府：騙很大、賭很凶

鴻海旗下富智康宣布 上半年淨虧損31.3億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。