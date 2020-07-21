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環洞庭湖水位全面超警戒 城陵磯站22日恐現洪峰水位

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
圖為7月13日所拍攝的岳陽樓景區，當時洞庭湖已處於超警戒水位狀態。新華社
圖為7月13日所拍攝的岳陽樓景區，當時洞庭湖已處於超警戒水位狀態。新華社

據湖南省水文局消息指出，截至21日11時，環洞庭湖區超警戒水位的水文站達20個，環洞庭湖區維持水位全面超警戒狀態；東洞庭湖水位則仍在緩慢上漲，預計出湖控制站「城陵磯站」將於22日出現洪峰水位。

新華社報導，據了解，21日11時，長江和湖南省境內的湘水、資水、沅水、澧水入洞庭湖的流量為每秒1.6萬立方公尺，出湖流量每秒1.82萬立方公尺。

環洞庭湖各站點仍維持高洪水位，其中東洞庭湖的嶽陽市城陵磯站水位34.46公尺，超過警戒水位1.96公尺，比24小時前上漲0.22公尺；南洞庭湖的益陽市沅江站水位35.16公尺，超過警戒水位1.66公尺，比24小時前上漲0.08公尺；西洞庭湖的常德市安鄉站水位38.3公尺，超過警戒水位1.3公尺，比24小時前下降0.05公尺。

由於沅水、澧水的來水量減少，西洞庭湖、南洞庭湖各站點已經出現洪峰水位，水位呈緩慢回落趨勢。

中東 省水

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