快訊

向學校道歉！李眉蓁回應論文抄襲風波：不要再追殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港青年評論組織批蔡政府：騙很大、賭很凶

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
香港青年評論組織「就是敢言」，發表題為「蔡政府操弄香港背後的無能與瞞騙」文章。圖/「就是敢言」提供
香港青年評論組織「就是敢言」，發表題為「蔡政府操弄香港背後的無能與瞞騙」文章。圖/「就是敢言」提供

先是公布「香港人道援助關懷行動專案」，隔天再掛起一塊「台港服務交流辦公室」的牌子，沒幾天又說要「制裁香港」，有香港青年組織痛批蔡政府騙台灣民眾、騙香港青年，拿台灣民眾福祉、拿香港青年前途來賭。

成立於2018年，由一群畢業於世界名校及香港高校的青年、學者組成的香港青年評論組織「就是敢言」，發表題為「蔡政府操弄香港背後的無能與瞞騙」文章提到，在騙台灣民眾方面，民進黨用的是吸引香港資金、高技術人才落地台灣的「美好預期」，但以台灣稅率之高、薪資之低、產業轉型遲滯，所謂創新高的移居人數，去年至今也只是數百人的增量，資金轉向更是天方夜譚。

在指控蔡政府欺騙香港青年方面，該組織稱，蔡政府借的是「人道援助」、「普世價值」的新瓶舊酒，設下的是「合法入境台灣」的關鍵門檻，那些急需「著草」（跑路）的手足，皆是「黑暴勇武」，有幾個敢大喇喇「合法」離港，入境台灣？

文章提到，如此騙東騙西、騙台騙港，無非是要吊住港獨行將覆滅前的最後一口氣，用陸委會主委陳明通面對追問「若港人未通過合法途徑入境是否適用專案」時，吐出的那個「會」字來造一座誘惑港青的海市蜃樓；更要給剛經歷了反中民粹狂歡、與港獨勾連緊密的台獨、「817們」（網路用語，指2020年總統大選投給蔡英文的人）一個交代。

文章認為，若因此能鼓動香港年輕人多上幾次街，多丟幾個汽油彈，多幾回辣台妹的表演，多塑造些大陸鴨霸的謊言，那就再好不過了。

至於眼看著ECFA即將到期的當下，拉升兩岸關係的敵意螺旋，放任兩岸關係進一步惡化倒退是否會讓台灣經濟雪上加霜？香港手足如大量湧入，住房、工作、生活費是否需要台灣民眾出錢「供養」，帶來財政負擔？這一切與蔡英文、與民進黨何干，但能圖利一黨、助力一人，只管放手賭一把就是了。

文章強調，操弄兩岸敵意，收割反中民粹本就是歪門邪道，插手搞亂香港，圖謀「兩獨」勾連吸取養料更是窮兇極惡，就好似吸食毒品，或求得一時病態歡愉，換來的卻是萬劫不復、死路一條。奉勸一句，還是把目光放回台灣民生、經濟上去吧。

香港青年評論員組織「就是敢言」，2018年在香港成立。圖/大公報
香港青年評論員組織「就是敢言」，2018年在香港成立。圖/大公報

港版國安法 全國人大

延伸閱讀

英暫停香港引渡協議 中嗆干涉內政必回擊

大目種釋迦外銷啟航 首批168箱配送香港

香港負壓病床使用量達8成 醫管局坦言情況嚴峻

香港疫情延燒…人大常委籲延後立法會選舉

相關新聞

陸外交部證實：美國要求72小時內 關閉陸駐休士頓總領館

大陸外交部發言人汪文斌證實，昨日美方突然要求大陸關閉駐休士頓總領館。他表示，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反...

陸環時總編：美國要求陸駐休士頓領事館72小時撤離

大陸環球時報總編胡錫進稍早在其微博上表示，美國政府要求大陸在72小時內關閉其駐美的休士頓總領館，要求對方在3天內撤離，他...

【台商藥斷炊1】在台家屬寄藥救急 台商被陸當走私毒品送辦

新冠肺炎疫情造成兩岸人員往來不便，不少罹患慢性病的台商或台幹用藥「斷炊」，只能透過在台家人領藥寄送，結果卻因不熟悉大陸對管制用藥的規定，導致收到藥品後被當成毒品走私依法送辦。由於類似案件層出不窮，台商家屬們在群組內相互提醒避免誤觸法網，台商協會也透過管道向大陸有關單位反映，希望能考量疫情的特殊狀況，從人道角度處理類似案例。

美突要求陸休士頓總領事館72小時撤離 人員急燒文件

彭博資訊22日報導，環球時報總編輯胡錫進說，美國政府無預警的要求中國大陸駐休士頓總領事館於72小時內撤離，館內人員急忙焚...

中共駐休士頓總領館火警 疑在燒毀文件

美國21日要求大陸關閉駐休士頓總領館，昨日大陸駐休士頓領士總管發生火警，當地消防人員到場救火，但未能入內。當時領館人員正...

環時起底台灣加入的「小聯合國」 指「四獨」都在其中

台灣日前宣布與非洲國家索馬利蘭（Somaliland）建立合作關係，大陸環球時報指出，台灣與索馬利蘭都是一個名為「無代表...

大陸同仁堂跨界賣咖啡 未來在北京開300家

大陸老字號藥店同仁堂，最近賣起了融入中草藥元素的咖啡，官方正式名稱是「知嘛健康」，屬於同仁堂健康的新零售業務，負責人俞睿...

遭銀行詢問匯款來源 黃之鋒：國安法下的白色恐怖

路透社近期引述相關人士表示，全球多家財富管理機構正審查其香港客戶，是否與民主運動有關，以免成為港版國安法法下被北京打擊的...

滅火鎖國論？ 習近平：內循環非封閉運行

中國國務院副總理劉鶴日前有關經濟「內循環」的說法引發中國可能「鎖國」爭議。中共總書記習近平在「消失」20天後，昨天首度在企業家座談會上露面並強調，以國內大循環為主體的經濟，「絕不是關起門來封閉運行」。被外媒解讀是為外界質疑的「鎖國論」出面滅火。

習近平為什麼被稱為「總加速師」？

鄧小平推動改革開放，造就中國從落後凋敝，30多年即一躍而成全球第二大經濟體，因此被輿論捧為中國現代化「總設計師」。近年大陸和海外常有人稱習近平是「總加速師」，這個加速有好壞兩個方向：好的一面認為，習近平將把中國帶向強大，和美國分庭抗禮，甚至超越美國；壞的一面卻認為，習的政策作為讓中共或中國成全球公敵，陷入孤立，將加速中共敗亡，也把中國帶向不可知的深淵。

談中美關係 崔天凱以這首古詩闡釋

大陸駐美大使崔天凱昨日以視訊方式上央視節目，崔天凱身後掛著中國唐代詩人杜甫的詩「望岳」的毛筆字，對於這首詩對於中美關係有...

大灣區事業單位招聘港澳居民 要求維護中共領導

大陸力推粵港澳大灣區，盼促進地區融合發展，廣東省22日發布「粵港澳大灣區（內地）事業單位公開招聘港澳居民管理辦法」（下簡...

熱門新聞

陸外交部證實：美國要求72小時內 關閉陸駐休士頓總領館

鴻海旗下富智康宣布 上半年淨虧損31.3億元

追劇見「男女主角躺我的床？」豪宅4年未住 莫名成熱門片場

中共駐休士頓總領館火警 疑在燒毀文件

杭州女子睡眠中人間蒸發 太過離奇引發全民關注

美突要求72小時撤離 陸休士頓總領事館人員急燒文件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。