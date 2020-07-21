香港青年評論組織批蔡政府：騙很大、賭很凶

先是公布「香港人道援助關懷行動專案」，隔天再掛起一塊「台港服務交流辦公室」的牌子，沒幾天又說要「制裁香港」，有香港青年組織痛批蔡政府騙台灣民眾、騙香港青年，拿台灣民眾福祉、拿香港青年前途來賭。

成立於2018年，由一群畢業於世界名校及香港高校的青年、學者組成的香港青年評論組織「就是敢言」，發表題為「蔡政府操弄香港背後的無能與瞞騙」文章提到，在騙台灣民眾方面，民進黨用的是吸引香港資金、高技術人才落地台灣的「美好預期」，但以台灣稅率之高、薪資之低、產業轉型遲滯，所謂創新高的移居人數，去年至今也只是數百人的增量，資金轉向更是天方夜譚。

在指控蔡政府欺騙香港青年方面，該組織稱，蔡政府借的是「人道援助」、「普世價值」的新瓶舊酒，設下的是「合法入境台灣」的關鍵門檻，那些急需「著草」（跑路）的手足，皆是「黑暴勇武」，有幾個敢大喇喇「合法」離港，入境台灣？

文章提到，如此騙東騙西、騙台騙港，無非是要吊住港獨行將覆滅前的最後一口氣，用陸委會主委陳明通面對追問「若港人未通過合法途徑入境是否適用專案」時，吐出的那個「會」字來造一座誘惑港青的海市蜃樓；更要給剛經歷了反中民粹狂歡、與港獨勾連緊密的台獨、「817們」（網路用語，指2020年總統大選投給蔡英文的人）一個交代。

文章認為，若因此能鼓動香港年輕人多上幾次街，多丟幾個汽油彈，多幾回辣台妹的表演，多塑造些大陸鴨霸的謊言，那就再好不過了。

至於眼看著ECFA即將到期的當下，拉升兩岸關係的敵意螺旋，放任兩岸關係進一步惡化倒退是否會讓台灣經濟雪上加霜？香港手足如大量湧入，住房、工作、生活費是否需要台灣民眾出錢「供養」，帶來財政負擔？這一切與蔡英文、與民進黨何干，但能圖利一黨、助力一人，只管放手賭一把就是了。