「入侵領海」中要求日漁船禁入釣島海域

日本外交人士透露，中國政府日前透過外交管道，以日本漁船在釣魚台附近海域作業是入侵領海為由，要求日方禁止該國漁船駛入。與此同時，有關日本首相安倍晉三邀請中國國家主席習近平到日本進行國是訪問，民調顯示，有62%民眾認為應取消邀請。

根據日本共同社報導，北京政府這個月透過外交管道向日本政府要求，禁止日本漁船駛入釣魚台周遭海域，並宣稱這樣的行為是「侵入領海」。不過日本政府馬上回絕這個要求。

共同社報導，中國向日本政府要求在釣魚台海域進行漁船管理實屬罕見，中國公務船在釣魚台附近海域的活動也日益活躍。

共同社指出，中方派出海警船隻駛入釣魚台附近並追蹤監視日本漁船的舉動正在加強。4日，兩艘中國海警局船隻駛入釣魚台，在該海域逗留39小時23分，創下2012年9月以來最長時間記錄。

另外，關於日本石垣市擬把釣魚台地址名稱從「登野城」變更為「登野城尖閣」的措施，中方也在6月下旬主張「10月1日施行應該叫停」。據了解，石垣市議會更名議案通過後不久，中國發布了50處東海海底地理實體名稱，本月中國還向沖之鳥島派出海洋調查船實施了調查活動。

此外，日本經濟新聞於7月17日至19日進行民調，針對安倍邀請習近平以國賓身分到日本進行國是訪問，民調結果顯示，有62%的民眾認為應該取消邀請；僅28%的受訪者認為應按計畫邀請。

回答應該取消邀訪習近平的民眾當中，即使是比較親中的公明黨支持者也有逾五成認為應取消。在野黨立憲民主黨以及國民民主黨的支持者各逾七成認為應取消邀請。

習近平訪日是去年習近平與安倍在高峰會談上達成的協議，原訂習近平今年春天訪日，但受到新冠肺炎疫情影響而推延。

執政黨自民黨的外交部會及外交調查會7月8日向政府提出意見書，內容記載「不得不要求取消邀請習近平訪日」。日本政府表示，邀請習近平訪日，中日雙方仍持續進行溝通，目前還不是協商具體行程的階段。

自民黨內部早就對於政府邀請習近平以國賓身分訪日持慎重看法，原因包括有日本人在中國遭到拘留、中國公務船頻頻航行釣魚台海域，日本認為領土遭入侵等。

今年6月中國不顧國際社會反對強行實施「港區國安法」，中美關係對立加劇，日本政府邀請習近平進行國是訪問的環境更難形成。