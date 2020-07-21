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中國外交部新任發言人首秀 火力全開懟美防長這件事

世界日報 / 中國新聞組╱北京21日電
中國外交部新任發言人汪文斌20日首次主持例行記者會，火力全開反駁美國將中共與中國區分看待，引起外界關注。 中國新聞社
中國外交部新任發言人汪文斌20日首次主持例行記者會，火力全開反駁美國將中共與中國區分看待，引起外界關注。 中國新聞社

中國外交部新任發言人汪文斌20日首次主持例行記者會，火力全開反駁美國將中共與中國區分看待，引起外界關注。與此同時，中共黨報環球時報也連日發表評論，強調「中共」和「中國」的不可分割，直指「中共早已與中國社會深度融為一體」，美國則是誤判。

中央社報導，美國國防部長艾思博（Mark Esper）18日表示，美國的首要戰略競爭對手是中國，他並表示，「一個崛起的中國（China）並不讓美國領導人擔憂，但一個在中共統治下（ under the governance of the Chinese communist party ）崛起的中國就讓美國擔憂」。

汪文斌20日在記者會上回覆有關艾思博上述言論的提問時說，當前中美關係面臨嚴峻挑戰的重要原因之一，就是因為美方一些人「總是從冷戰思維和零和博弈的角度去看待中美關係，鼓吹圍堵打壓中國」。

看看新聞網報導，汪文斌還說，中國始終是國際秩序的維護者，是國際公平正義的倡導者和實踐者，與美方在國際上屢屢「退群毀約」，對國際法合則用、不合則棄形成鮮明對比。誰是麻煩製造者，國際社會看得清清楚楚。

中央社指出，美國政府愈來愈懂得區分「中共」和「中國」。2017年1月美國總統川普執政後，美國官員逐漸將「中共」和「中國」區分。像是2018年10月，副總統彭斯著名的討中檄文演講中，便主要以「中共」形容1949年後的中國，且一連提到七次，引起廣泛注意。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）則是近年來最常將兩者清楚區分的官員。今年7月15日，龐培歐便指華為是「『中共』監控國家的一個分支，審查政治異見人士、協助新疆大規模拘留營，以及幫助使人口中的契約奴工被運送到『中國』各地」。

環球時報20日發表題為「『反共』難掩華盛頓對中國人民的敵視」的評論，直指美國政府「對中共的聚焦是前所未有的」，據說是1980年代自中國赴美留學的「個別華裔學者給這屆美國政府出了主意」。

評論聲稱，如果連「中共早已與中國社會深度融為一體」、「從外部打擊中共就是打擊中國」這些常識都搞不清楚，這樣的人就是「偽學者、政治投機分子」。評論提到，這是美國對中國政策在「嚴重誤判」的基礎上搭建起的危樓。

環球時報總編輯胡錫進則於17日發文說，中共有9300萬黨員，加上配偶、孩子和父母至少有3億人，與美國總人口相當。胡錫進聲稱，主張把中共從中國和中國人民中間摘出來並進行精準打擊，這是「美國少數執政菁英的幻想和蠱惑」。與所有中共黨員作對，毫無疑問就是與中國人民作對。

然而，微博上網民的評論和胡錫進等言論顯然有別，有網民說，「明明針對的是一億黨員，怎麼就是和14億中國人民作對了？」

中共 胡錫進 龐培歐

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