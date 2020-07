中國外交部新任發言人首秀 火力全開懟美防長這件事

中國外交部新任發言人汪文斌20日首次主持例行記者會,火力全開反駁美國將中共與中國區分看待,引起外界關注。與此同時,中共黨報環球時報也連日發表評論,強調「中共」和「中國」的不可分割,直指「中共早已與中國社會深度融為一體」,美國則是誤判。

中央社報導,美國國防部長艾思博(Mark Esper)18日表示,美國的首要戰略競爭對手是中國,他並表示,「一個崛起的中國(China)並不讓美國領導人擔憂,但一個在中共統治下( under the governance of the Chinese communist party )崛起的中國就讓美國擔憂」。

汪文斌20日在記者會上回覆有關艾思博上述言論的提問時說,當前中美關係面臨嚴峻挑戰的重要原因之一,就是因為美方一些人「總是從冷戰思維和零和博弈的角度去看待中美關係,鼓吹圍堵打壓中國」。

看看新聞網報導,汪文斌還說,中國始終是國際秩序的維護者,是國際公平正義的倡導者和實踐者,與美方在國際上屢屢「退群毀約」,對國際法合則用、不合則棄形成鮮明對比。誰是麻煩製造者,國際社會看得清清楚楚。

中央社指出,美國政府愈來愈懂得區分「中共」和「中國」。2017年1月美國總統川普執政後,美國官員逐漸將「中共」和「中國」區分。像是2018年10月,副總統彭斯著名的討中檄文演講中,便主要以「中共」形容1949年後的中國,且一連提到七次,引起廣泛注意。

美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)則是近年來最常將兩者清楚區分的官員。今年7月15日,龐培歐便指華為是「『中共』監控國家的一個分支,審查政治異見人士、協助新疆大規模拘留營,以及幫助使人口中的契約奴工被運送到『中國』各地」。

環球時報20日發表題為「『反共』難掩華盛頓對中國人民的敵視」的評論,直指美國政府「對中共的聚焦是前所未有的」,據說是1980年代自中國赴美留學的「個別華裔學者給這屆美國政府出了主意」。

評論聲稱,如果連「中共早已與中國社會深度融為一體」、「從外部打擊中共就是打擊中國」這些常識都搞不清楚,這樣的人就是「偽學者、政治投機分子」。評論提到,這是美國對中國政策在「嚴重誤判」的基礎上搭建起的危樓。

環球時報總編輯胡錫進則於17日發文說,中共有9300萬黨員,加上配偶、孩子和父母至少有3億人,與美國總人口相當。胡錫進聲稱,主張把中共從中國和中國人民中間摘出來並進行精準打擊,這是「美國少數執政菁英的幻想和蠱惑」。與所有中共黨員作對,毫無疑問就是與中國人民作對。

然而,微博上網民的評論和胡錫進等言論顯然有別,有網民說,「明明針對的是一億黨員,怎麼就是和14億中國人民作對了?」