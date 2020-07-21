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中共駐英使館：若因新疆問題制裁中國 後果英方承擔

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
中共駐英國大使劉曉明。路透
中共駐英國大使劉曉明。路透

中共駐英國大使館21日針對中英關係連發兩份聲明，其中針對英國有議員揚言將因新疆人權問題制裁中國，中共駐英使館警告，若英國對中國機構或人員採取制裁措施，中方必將予以堅決回擊，由此造成的一切後果由英方承擔。

中英關係近期已因香港問題進一步惡化，英國20日宣布中止與香港間的引渡協議，並把對中國的武器禁運擴大到香港。英國外交大臣拉布 （Dominic Raab）及部分議員近日還表示，對新疆「維吾爾族人權被嚴重侵犯」、「穆斯林婦女被強制節育和墮胎」等情況表示嚴重關切，部分議員並聲稱要對中國進行制裁。

中共駐英國大使館台北時間21日發表聲明稱，所謂新疆「維族人權被嚴重侵犯」、「穆斯林婦女被強制節育和墮胎」是徹頭徹尾的謊言。1978年至2018年，新疆地區維族人口從555萬增長到1,168萬，「翻了一番」（成長一倍）。這一鐵的事實使謊言不攻自破。

聲明稱，「新疆曾深受恐怖主義、極端主義之害。近年來，面對嚴峻形勢，新疆依法開展反恐和去極端化鬥爭，有效遏制了暴恐活動多發頻發勢頭，最大限度地保障了當地各族民眾免受恐怖主義、極端主義侵害。」

「截至目前，新疆已連續三年多沒有發生過一起暴恐案件，區域安全和社會治安狀況明顯好轉，各族民眾權益得到有效保障，獲得感、幸福感、安全感顯著增強。」

中共駐英國大使館稱，「中國人權狀況好不好，中國人民才最有發言權，英國及西方政客無權置喙」；「如果英國罔顧事實、對中國機構或人員採取制裁措施，中方必將予以堅決回擊，由此造成的一切後果由英方承擔」。

另，對於英國中止與香港間的引渡協議，並把對中國的武器禁運擴大到香港，中共駐英國使館21日也以發言人名義發表聲明表達「強烈不滿和堅決反對」，並指出「對於干涉中國內政的行徑，中方必將作出堅決回擊」。

聲明還表示，「中方敦促英方立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將自食其果。」

英國 新疆 香港

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