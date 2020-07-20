黃之鋒宣布參選香港立法會

（德國之聲中文網）香港民主派活動人士黃之鋒（Joshua Wong）周一（7月20日）宣布參選即將舉行的香港立法會選舉。但是，新近實施的港版國安法可能會阻止反對派候選人獲得立法會的席位。

黃之鋒在推特上宣布了這一消息，並公布他在最近的初選中獲得了3萬多張選票。他寫道："在中國的鎮壓之下，我們用選票發出聲音。"

在民主派陣營此前舉行的非官方初選中，黃之鋒是高票獲得者之一。民主派陣營的目標是在9月舉行的正式選舉中獲得70個立法會席位中的多數。

立法會選舉將於9月6日舉行。目前立法會由忠誠於中央政府的建制派把持，民主派希望能奪回一些地盤，但只有一半的席位由直接選舉產生。政治分析人士預計，當局將援引全國人大6月底通過的港版國安法來取消一些候選人的資格，黃之鋒可能名列其中。

黃之鋒對媒體表示，我們希望讓國際社會看到，面對中國打壓，我們選擇不投降，不磕頭。

黃之鋒說："在可能面臨無期徒刑的情況下，我仍然希望通過參選得到人民的授權，並讓世界知道，我們將繼續戰鬥，直到生命最後一息。"

今年23歲的黃之鋒因為參與爭取民主的抗議運動兩次被監禁。黃之鋒還經常公開批評中國政府強化對香港的控制，並多次會晤外國議員和政界人士。他曾表示支持沒有約束的公投，讓人民決定香港的未來。

張平/凝煉 （美聯社）

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