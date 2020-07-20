奧運冠軍勞麗詩微博遭禁言 會否步郝海東後塵？

) 勞麗詩今年5月26日轉發了武漢作家方方的一條題為「痛惜！護士小霞走了，曾援漢暈倒在抗疫一線」的微博。隨後，這條微博遭到了許多網民的圍攻，有人指責勞麗詩「轉發方方這種造謠生事的，為虎作倀」，還有人責問她「良心何在」。

勞麗詩也不甘示弱地回擊說「轉發條微博引來一群神經病」、「突然很開心，因為沒有活成你們喜歡的樣子，要是活成你們這些人贊美的樣子，我立馬從十米台跳下，跳水池沒水的那種」。她的回應，也再次在評論區引發兩派網民互相叫罵。

在此後一個多月時間裡，不論勞麗詩在微博上發表怎樣的內容，幾乎都能在評論區引起一場「混戰」；而勞麗詩本人也在持續地進行回擊、刪除評論、拉黑用戶等操作。她的微博關注度也在這段時間裡不斷攀升。6月3日她的一則微博寫道：「錯的是一群網絡無脊椎動物橫行，到處欺負老實人、欺負善良人，動輒以'不喜歡你可以滾出中國'這樣弱智一樣的言論攻擊別人，請記住，沒有任何人有義務把自己熱愛的土地讓給無脊椎動物，讓其成為無脊椎動物的樂園，今日不行，以後也絕不行。我本善人，遇蛆則剛！」更是獲得了5萬余個「贊」、7400余條轉發。

7月18日，「維權網」通過推特披露，勞麗詩的微博賬號遭到了禁言一年的處罰。勞麗詩本人也在兩天後新開了推特賬號，確認了這一消息。

目前，勞麗詩的微博賬號依然可以正常查看，最近發表內容停留在7月13日。引起廣泛爭議的兩條帖子也並沒有被刪除。

在中國國內的媒體上，勞麗詩最近一次公開露面是在7月8日。當天的廣州國際建築裝飾博覽會開幕式上，勞麗詩作為一款新型涂料的商業代言人作了發言。稍早前的6月20日，勞麗詩作為植樹造林倡議者，在廣州南沙濕地公園參加了廣東省林業局的「廣東林業·騰訊網友植樹節」現場植樹活動。

勞麗詩曾經在2004年雅典奧運會上獲得女子雙人10米跳台跳水冠軍，以及女子10米跳台跳水亞軍。2010年退役後，一度在共青團廣東省委內任職，但是在幾年後離開體制，從事淘寶網店業務，主營首飾經銷。她的淘寶網店目前也可以正常訪問。

像郝海東一般遭封殺?

勞麗詩的微博賬號遭禁言，讓人不禁聯想起中國足壇名宿郝海東不久前的遭遇。以「口無遮攔」著稱的郝海東今年5月2日在微博轉載一篇有關在文革期間被迫害致死的北大才女林昭的文章，並評論指出：「一個民族一個國家一個社會連說真話都要干預了，是這個民族的悲哀是這個國家的悲哀是這個社會的悲哀，更是我們每一個人的悲哀。」這條微博被部分網民解讀為「支持方方」。

曾擔任湖北省作協主席的方方（本名汪芳）在武漢封城期間陸續在中國網絡上發表日記，引發爭議，尤其在其日記將發行英文和德文版的消息傳出後，這位作家遭遇的網絡暴力不斷升級。多名發聲支持她的學者也受到牽連。

與勞麗詩相似，郝海東在微博上也不斷回擊攻擊他的網民。不過，「郝大炮」與「愛國網民」之間的論戰在6月初戛然而止：6月4日，郝海東和同為體壇名宿的妻子葉釗穎在網絡上宣布成立「新中國聯邦」，他的微博賬號很快就遭到清空。據他本人後來披露，他和妻子在中國國內的銀行賬號也已被凍結，家人也被當局約談。郝海東近年來一直居住在西班牙。

目前暫不清楚居住在廣州的勞麗詩是否也會遭到中國當局的全面封殺。

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