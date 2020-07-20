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許章潤致清華校友公開信：吾人一日不死便一日呼喚

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電
被清華大學開除的前法學院教授許章潤，近日發表一封致清華校友的公開信。（取材自立場新聞）
被清華大學開除的前法學院教授許章潤，近日發表一封致清華校友的公開信。（取材自立場新聞）

清華大學開除的前法學院教授許章潤，近日發表一封致清華校友的公開信，信中強調，「吾人一日不死，便一日呼喚。此為言責，也是天命。」

法廣網引述香港電台披露的這封公開信日期為7月19日。他在信中以中英文撰寫，中文部分主要是以文言文為載體。他開頭在英文部分寫道，「邪惡仍在破壞2020的庚子年」。他說，「對我來說，首先在7月6日被關押，然後清華大學剝去了我的職業身分和生活來源。我過去34年的執教生涯中有20年都是在清華度過的，但通過這一致命的打擊，我的職業生涯被廢止了 」。

許章潤在文中提到，對清華校友群體在如此情況下未將其放棄而感到榮幸。部分清華校友在得知他的境遇後通過網路發起募捐以向他作出大方的支持，至今已有504名校友參加募捐並籌集款項達到10萬多元人民幣。他表示，雖然自己年近六旬，視力也有所下降，但他相信有能力可以繼續工作，計畫今後以寫作謀生，並以堅持努力追求知識為目標。他表示，對校友們的善舉深受感動，但自己個性硬朗，無法接受校友的慷慨，希望將款項捐助受水災影響的災民。

許章潤在信中批評，當權者鋪張浪費，但大多數民眾僅勉強溫飽。他寫道，「時至今日，廟堂華奢，而同胞多數不過勉強溫飽，苦力掙扎；官媒昇平，其實半個中國泡在水中，風雨飄搖。」他描述稱，「士人普遍委頓，善作靡靡之音，不甘寂寞；官場心灰意懶，上下虛與委蛇，只待棄舟。」他續稱，「政體惡質不改，全球諸邦防範，早成孤家寡人」。許章潤稱，「而極權必敗，自由終降臨吾土，天意人心，如日月昭昭矣！」他說，「吾人一日不死，便一日呼喚。此為言責，也是天命。」他在文章結尾寫道，「天快亮了……」，並再次對清華社群表示感謝。

清華大學

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