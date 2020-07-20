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「黑人命也是命」 美駐廣州領館講座被批搞事

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電

美國駐廣州總領事館近日舉辦「黑人的命也是命」講座，中國官媒指這項活動搞事情、不懷好意。

美國之音報導，美國駐華使館微信公眾號15日預告這次講座，說近期「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）熱詞幾乎無處不在，希望通過沙龍講座，「探討BLM運動更深層意義」。7月18日下午，題為「黑人命也是命，不僅是熱詞口號」的講座如期在美駐穗領館舉行。 60張門票網上很快售罄，公眾的踴躍不僅因一票難求，而是活動主題所具有的敏感度和爭議。

預告發出次日，中國官媒環球時報發文「搞事情！美國領館跑到廣州輸出『政治運動』」，稱全美反種族主義運動風波未靜，一群美國外交官卻想到廣州搞活動，擺出「兩副面孔」，沙龍的最佳場所「應該是白宮橢圓形辦公室」。同日，觀察者網刊登署名文章，稱活動組織者「顯然不懷好意」，「企圖藉機挑撥中非友好關係不可能得逞」。

與此同時，中國網友密切關注美國駐穗領館的BLM講座，認為廣州是非洲裔在中國人口最多的城市，舉辦此次活動無可厚非。但今年4月疫情在中國肆虐高峯之際，廣州當局卻被指責涉及種族歧視，甚至引起外交風波。

據了解，當時廣州有數百名在中國廣州居住的非洲裔居民，在沒有被確診新冠肺炎下，被趕出家門強制檢疫和沒收護照。美國當時稱，在廣州的非裔美國人也受到歧視，非洲聯盟及多個非洲國家發聲關注廣州非裔人士的處境，美駐穗總領館舉辦「黑人的命也是命」講座，外界質疑顯然是有點「哪壺不開提哪壺」了。

據報導，中國官媒指責美駐穗領館輸出「政治運動」，廣州民眾則抱怨起發生在自己身邊的「種族歧視」，他們認為，和那些居住在廣州包括來自非洲的外國人相比，當局的一些政策反到使本地居民感到受歧視。

廣州居民馬芳美說：「中國政府給黑人的待遇比給居住在中國的永久居民高。我反對政府（對在華非洲人）作出高於本地居民的待遇。這麼說吧，中國政府所做出來的待遇，都是針對黑人、針對外國人的，廣州本地人、本國人則受到歧視，外國人猶如貴賓一樣對待。」

種族歧視

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