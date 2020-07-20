丁家喜傳獄中遭酷刑 其妻：北京用秘密關押散播恐懼

維權律師丁家喜因參與了去年12月於廈門舉辦的一場聚會而被中國當局拘捕，上個月才剛正式被檢方以「煽動顛覆國家政權罪」起訴，他的妻子羅勝春周日 (7月19日) 卻在推特上發文表示，她所掌握的消息指出，丁家喜在看守所疑似長期遭受酷刑對待。

羅勝春在推特上表示，她所掌握的消息顯示丁家喜長時間被剝奪睡眠，看守所也以噪音整日騷擾他，甚至用日光燈24小時照射他。此外，所方還要求丁家喜要固定睡姿丶長時間固定坐姿，接受審訊時，應該坐在一個裝在鐵籠子裡面的鐵椅子上，並不時會不給他餐食或僅給他極少量的餐食。

羅勝春寫道：「專案組不僅從各地抽調了一百多名警察負責看管丁家喜等被監視居住的人，而且不斷捕風捉影試圖將案件性質升格。從一開始試圖把案件辦成涉槍涉恐，後來又把參會人員參加過的非暴課程描繪成顛覆政權的培訓。把這次廈門聚會確定為非法組織的成立大會。」

此前，丁家喜與許志永的律師多次申請到臨沂看守所探視兩人，都遭臨沂市公安局駁回。羅勝春與許志永的女友李翹楚也分別在推特上分文表示，雖然臨沂市看守所與公安局都證實兩人被關於臨沂市看守所，但看守所的電子系統卻沒有登入兩人的名字。當許志永的二姊詢問公安局辦案警官為何系統內沒有兩人名字時，據傳辦案警官回覆表示，公安局的專案組不允許丁家喜與許志永的名字被登入進系統。

羅勝春接受德國之聲訪問時表示，她與律師已根據中國政府的信息公開指南，寫了陳情書給臨沂市公安局，要求他們把丁家喜與許志永的名字與案件訊息登錄至系統內。根據指南的規定，公安局有20天的時間來回覆家屬的陳情書，而羅勝春也表示目前尚未收到公安局的回覆。

對於消息顯示丁家喜可能在獄中遭受酷刑，羅勝春告訴德國之聲：「我主要是為家喜感受到切身的痛苦。中國當局的做法比『709大抓捕』時還更高明與隱晦，他們不鞭打這些被關押的人，免於讓這些人身上留下皮肉傷痕。他們運用看不到傷痕的方式來折磨這些被關押的人，我認為這樣的做法十分惡毒。我現在看不到丁家喜，所以無法想像他的狀態到底如何。而這些折磨是無形的，這也是最叫人擔心的地方。」

許志永的女友李翹楚因為仍在取保候審的階段，所以無法接受媒體采訪。然而，她可以在推特發文，她透過表示，擔憂許志永也遭受類似酷刑。羅勝春也說，她估計許志永可能也面臨與丁家喜類似的處境。

羅勝春向德國之聲表示，中國政府對待許志永與丁家喜兩人的方式，延續了過去幾年來，他們以秘密關押來對待異議人士的手法。她説：「首先他們將被逮捕人定一個『煽動顛覆國家政權罪』，然後號稱因案件涉及國家機密，不讓律師會見。他們的司馬昭之心，路人皆知。只要稍微分析一下其他過往案例，便可以清清楚楚明白他們的做法。」

人權組織「中國人權捍衛者」的人權研究與倡導顧問藍寧 (Leo Lan) 告訴德國之聲，丁家喜的案件再次突顯中國政府如何透過「指定監所居住」對被關押的異議人士實施酷刑。他說，由於丁家喜無法與他的律師會見，所以外界無法確認丁家喜被關押時的真實情況與條件。

藍寧表示：「聯合國的專家多次對被關押者在『指定監所居住』期間可能遭受酷刑表達擔憂，而當中國警察決定使用這種方式來關押異議人士時，中國國內沒有一套制衡體系來防止警察濫用職權。」

羅勝春重申，她將持續從海外挖掘與秘密關押案件相關的資訊，並運用這些資訊讓國際社會了解中國政府如何運用秘密關押對中國人民散播恐懼。她也指出，雖然李翹楚在中國國內會遭遇到中國國保所施加的壓力，但她認為李翹楚應該繼續堅持替許志永發聲，並公開案件的相關真相。她説：「翹楚只能透過慢慢努力與中國當局對抗，並在面臨國保施壓威脅時，鼓起勇氣慢慢走出來。」

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