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哈佛教授傅高義示警：台海衝突可能升級災難性大戰

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
哈佛大學教授傅高義。圖／取自環球網
哈佛大學教授傅高義。圖／取自環球網

中美關係越趨對立，兩岸僵局也未解，台海情勢升溫，美國哈佛大學教授、知名中國問題專家傅高義最近受訪時示警，台灣問題引發的衝突可能會升級為一場對全人類造成災難性打擊的大戰，必須加強美中領導人間的理解。

據環球網報導，傅高義最近接受環球時報訪問。談及美中關係，傅高義表示，他曾說華盛頓並沒有就「對華接觸已經失敗」達成共識，他認為直到現在這一現實仍然沒有改變。儘管當下兩國關係非常糟糕，儘管川普政府將事情推到如此瘋狂的極端，可以說華盛頓仍有一種廣泛的共識，即必須找到與中國合作的辦法以避免衝突。

他指出，華盛頓現在有反華情緒，在大選背景下，可預期川普和拜登都會表現出對中國的批判態度。但他相信，在大選之後，無論下一任總統是誰，即便是在謀求自己的國家利益之時，也必須找到和中國建立更好關係的新路徑。他認為，大選之後美國政府在對華態度上會有變化。

傅高義說，川普政府是一個非常混亂的政府。首先，他並不認為川普有很大機率當選。如果川普連任，川普會很在意自己未來4年的政治聲譽，因此會避免和中國產生衝突。不過，美中之間將很難有一套完整的合作規劃，兩國關係將會雜亂無序，但會比現在好一些。

記者問，中美會發生軍事衝突嗎？

傅高義回答，很不幸，兩國有發生武裝衝突的可能性。儘管沒人希望這樣的局面發生，而且這將導致所有人的失敗。如果回顧第一次世界大戰發生的歷史就可以看到這樣的可能性：一戰始於一件小事，並很快波及多個大國，儘管它們並未計劃參戰。

他說，今天，如果南海發生一場很小的摩擦，就可能會很快升級。如果不能對此有所控制，就很可能帶來災難性後果，每個國家都會成為輸家。這將非常可怕。

他還說，「我相信台灣地區領導人已意識到，過分尋求獨立是挑釁大陸出兵，他們會試圖避免這樣的危險。但如果北京領導人擔心台灣會跨過『台獨』紅線，或者他們認為美國不會因為大陸出兵而參戰保護台灣，那麼就存在美中間爆發戰爭的真正危機。台灣問題引發的衝突可能會升級為一場對全人類造成災難性打擊的大戰。為避免這樣的重大危險，我們必須加強美中領導人間的理解。」

他認為，所有關心世界、關心美中關係的人都要意識到，必須避免軍事衝突，而要做到這一點，需要更好地了解彼此。

川普 華盛頓 美中關係

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