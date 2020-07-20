中共駐美大使崔天凱：中美不應讓仇恨綁架外交政策

中共駐美大使崔天凱日前在華盛頓表示，中美必須以建設性的方式管控好分歧，而不應讓懷疑、恐懼甚至仇恨來綁架外交政策。

據中新社報導，崔天凱日前接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時指出，中美作為對自身和世界都肩負重責的世界大國，制定政策時必須充分認識到，中美在應對日益增長的全球性挑戰中存在共同利益，要因應國際社會對中美的共同期望，不應讓懷疑、恐懼甚至仇恨來綁架外交政策。

崔天凱稱，對美國而言，根本性問題是美國是否準備好，或者願意與另一個有著不同文化背景、政治和經濟制度的國家和平共處，合作應對眾多且仍在不斷增加的全球性挑戰。這是一個必須作出的根本性選擇。

崔天凱表示，中方願與任何一屆美國政府打交道，對此持開放態度。對中國來說，美總統川普是美國人民選出來的。因此，中方願與川普及其政府開展合作，致力於在中美這兩個偉大國家之間建立更加穩定、強健的關係。

崔天凱說，任何一屆美國領導人和政府都致力於維護本國利益，中國領導人和中國政府亦是如此。關鍵在於要找到兩國日益擴大的共同利益，開展有利於兩國人民共同利益和國際社會更廣泛利益的合作。同時，必須以建設性的方式管控好分歧。這是中國一以貫之的政策。

崔天凱稱，中華文明有很強的延續性。中國人民仍在堅持不懈推進國家現代化進程，不論是在過去的70年還是在過去的7年，這一點從沒改變過，這是一個持續不斷的進程。中國跟世界上任何其他國家一樣，有權利把自己的國家建設成一個繁榮富強的現代化國家。