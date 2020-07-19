香港四名區議員涉嫌非法組織集會遭警逮捕

香港警方19日通報，四名元朗區區議員因涉嫌組織未經批准的集會被捕，據了解，這四名議員發起公眾遊行，從元朗西鐵站附近出發，前往又新街一帶，引來大批民眾聚集，警方向這四名男子及在場人士舉起藍旗並發出警告，明確指出活動屬於未經批准集會，但他們拒絕聽從警方指示並繼續遊行，因此拘捕這四名男子。

據香港中通社報導，一批元朗區反對派區議員繼續炒作去年「7·21元朗事件」，當天下午約2時許在元朗鐵路站附近聚集。香港警方要求在場人士離開，指他們涉嫌違反「限聚令」，但他們拒絕離開。警方遂向8名集結者發出傳票。數十名穿著反光衣的人士突然蜂擁而上，衝向警務人員，一度非常混亂，警員一度施放胡椒噴劑。

下午近4時，該批區議員進入了元朗形點商場，期間有人叫喊「光復香港、時代革命」口號，警方隨即向集結群眾舉起紫旗及發出警告，明確指出他們叫喊該等口號，已可能觸犯香港國安法的罪行。

傍晚約6時，4名區議員繼續在元朗街頭集結及叫囂，並發起公眾遊行。警方遂向該4名區議員及在場人士舉起藍旗及發出警告，明確指出有關活動屬未經批准集結，他們涉嫌觸犯「公安條例」下的罪行。明確要求他們立即散去，但眾人拒絕聽從警方指示並繼續遊行。警方最終決定採取執法行動，拘捕該4名區議員，年齡介乎23至27歲，涉嫌組織未經批准集結。

香港警方表示，目前香港疫情十分嚴竣，這四名區議員身為公職人員，竟罔顧公共安全，堅持發起並呼籲市民參與未經批准的公眾活動，他們的行為除了觸犯法律外，遊行更會增加病毒感染或傳播的風險。

香港警方對此感到非常遺憾，呼籲香港市民不要參與任何未經批准的集會，以及受到禁止的聚集，並且表示會持續在現場嚴正執法，以保障社區安全。