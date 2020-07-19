聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港四名區議員涉嫌非法組織集會遭警逮捕

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港警方19日通報，四名元朗區區議員因涉嫌組織未經批准的集會被捕。（圖／取自路透）
香港警方19日通報，四名元朗區區議員因涉嫌組織未經批准的集會被捕。（圖／取自路透）

香港警方19日通報，四名元朗區區議員因涉嫌組織未經批准的集會被捕，據了解，這四名議員發起公眾遊行，從元朗西鐵站附近出發，前往又新街一帶，引來大批民眾聚集，警方向這四名男子及在場人士舉起藍旗並發出警告，明確指出活動屬於未經批准集會，但他們拒絕聽從警方指示並繼續遊行，因此拘捕這四名男子。

據香港中通社報導，一批元朗區反對派區議員繼續炒作去年「7·21元朗事件」，當天下午約2時許在元朗鐵路站附近聚集。香港警方要求在場人士離開，指他們涉嫌違反「限聚令」，但他們拒絕離開。警方遂向8名集結者發出傳票。數十名穿著反光衣的人士突然蜂擁而上，衝向警務人員，一度非常混亂，警員一度施放胡椒噴劑。

下午近4時，該批區議員進入了元朗形點商場，期間有人叫喊「光復香港、時代革命」口號，警方隨即向集結群眾舉起紫旗及發出警告，明確指出他們叫喊該等口號，已可能觸犯香港國安法的罪行。

傍晚約6時，4名區議員繼續在元朗街頭集結及叫囂，並發起公眾遊行。警方遂向該4名區議員及在場人士舉起藍旗及發出警告，明確指出有關活動屬未經批准集結，他們涉嫌觸犯「公安條例」下的罪行。明確要求他們立即散去，但眾人拒絕聽從警方指示並繼續遊行。警方最終決定採取執法行動，拘捕該4名區議員，年齡介乎23至27歲，涉嫌組織未經批准集結。　

香港警方表示，目前香港疫情十分嚴竣，這四名區議員身為公職人員，竟罔顧公共安全，堅持發起並呼籲市民參與未經批准的公眾活動，他們的行為除了觸犯法律外，遊行更會增加病毒感染或傳播的風險。

香港警方對此感到非常遺憾，呼籲香港市民不要參與任何未經批准的集會，以及受到禁止的聚集，並且表示會持續在現場嚴正執法，以保障社區安全。

香港 港警 國安法

延伸閱讀

香港疫情嚴峻 官員：情況持續醫療很快崩潰

無視泰集會禁令 民眾上街要求修憲

林鄭：香港最新確診超過100例 公務員恢復在家工作7日

全球新冠肺炎病例連2天創高 香港疫情持續升溫

相關新聞

傳不續發港駐台人員簽證 陸委會：須有所作為

為反制港方，傳政府近期不再發新的工作簽證給香港駐台辦事處人員，目前已有駐台港辦人員離台。陸委會對此僅表示，「我方須有所作...

富比世軍事專家：中國戰鬥機進駐南海西沙永興島

美國雜誌「富比世」（Forbes）軍事專家沙頓（H I Sutton）近日撰文指出，因應南海緊張局勢，中國在位於南海西沙...

香港四名區議員涉嫌非法組織集會遭警逮捕

香港警方19日通報，四名元朗區區議員因涉嫌組織未經批准的集會被捕，據了解，這四名議員發起公眾遊行，從元朗西鐵站附近出發，...

陸智庫：1週內4次 美軍指揮機再接近廣東

「南海戰略態勢感知計劃」平台披露，美空軍E-8C指揮機今天上午再度靠近廣東上空，這是美軍機一週內第4次接近南海上空。美軍...

獲釋後首發公開信 許章潤：極權必敗 自由終降臨

早前被北京清華大學開除的法學院前教授許章潤，向全體清華校友發表公開信。他表示，在34年執教生涯中，有20年是在清華大學度...

南海一觸即發？殲11永興島列陣

中美兩國近來在南海頻頻較勁，繼美軍兩度派出航空母艦赴南海演習後，據報導，美國的衛星近日發現，中國解放軍疑似突然在西沙群島永興島部署了至少八架戰機，作戰半徑足可覆蓋整個南海，其中還包括四架殲11B重型殲擊機。若消息屬實，意味中美南海軍事角力升溫。

霸凌南海遭美點名制裁 中海油、中交建在列

美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）日前警告美國可能制裁在南海「霸凌」他國的中國國有企業，其中點名中國海洋石油集團（中海油）、中國交通建設股份有限公司（中交建）。分析指出，這些國企在中國領導人習近平提出的「一帶一路」倡議中扮重要角色，若遭制裁恐損失慘重。

胡錦濤之子創立！憂機密外洩 加拿大重審同方威視合約

中國與加拿大因華為案僵局未解，近日傳出中國最大安檢設備製造商、胡錦濤之子胡海峰創立的同方威視，獲加政府合約，將為加拿大在全球170間大使館、領事館及高級專員提供X光安檢機等設備。消息傳出後，有聲音擔心北京藉此獲機密資料，當局已表明將重新審視合約。

美制裁引發疑慮 港府喊話：措施對香港影響有限

香港財政司司長陳茂波回應美國針對香港的制裁措施，表示措施雖然引起市場一些疑慮，但對香港經濟的實質影響有限。

史上變數最大 港立法會新一屆選舉開戰

香港九七回歸後的第六屆立法會熄燈，新一屆立法會九月六日選舉，提名期由七月十八日起至三十一日止，面對香港史上變數最大的一場...

談中美爆發戰爭的可能 胡錫進：必能在家門口打敗美國

中美是否會爆發戰爭？大陸環球時報總編胡錫進昨日表示，中國對核心利益的定義非常克制，它們都在中國家門口，但若在家門口被嚴重...

堅持一中原則 劉結一： 台獨和亂港分子勾結必遭嚴懲

第四届海峽兩岸中山論壇7月17日晚在廣東省中山市開幕。論壇以「弘揚中山精神、共謀民族復興」為主題，中共國台辦主任劉結一表...

熱門新聞

緩解洪水壓力 安徽全椒滁河爆破洩洪

南海一觸即發？殲11永興島列陣

陸媒直擊被洪水圍困漁村：5700畝魚塘被淹 出門靠划船

丈夫名下突然多出4套房產以為發大財 經查才知落入開發商圈套

洪水漫城！ 湖北恩施店鋪10分鐘全淹沒

傳不續發港駐台人員簽證 陸委會：須有所作為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。