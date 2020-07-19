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獲釋後首發公開信 許章潤：極權必敗 自由終降臨

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
早前被北京清華大學開除的法學院前教授許章潤，向全體清華校友發表公開信。取自立場新聞
早前被北京清華大學開除的法學院前教授許章潤，向全體清華校友發表公開信。取自立場新聞

早前被北京清華大學開除的法學院前教授許章潤，向全體清華校友發表公開信。他表示，在34年執教生涯中，有20年是在清華大學度過，今次被開除公職，對他的教學生涯造成致命一擊，無法為生計。但他強調，一日仍在生，都會繼續發聲。

據香港電台報導，許章潤的公開信以中英文撰寫，夾雜文言文。他感謝500多名校友，事發後向他捐獻，籌集款項達到10多萬元人民幣

但他表示，自己個性硬朗，無法接受校友的慷慨，希望將款項捐助受水災影響的災民。他相信自己有能力可以繼續工作，計劃今後以寫作謀生，並以堅持努力追求知識為目標。

他在信中批評，當權者鋪張浪費，但大多數民眾僅勉強溫飽。在半個中國已被水浸著之勢，官媒仍一片太平。

許章潤說，政治制度繼續拒絶改變，迎來全球防範，令中國成為孤家寡人。他又說，相信極權必敗，自由終會降臨。

清華大學 北京 人民幣

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