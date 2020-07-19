胡錦濤之子創立！憂機密外洩 加拿大重審同方威視合約

中國與加拿大因華為案僵局未解，近日傳出中國最大安檢設備製造商、胡錦濤之子胡海峰創立的同方威視，獲加政府合約，將為加拿大在全球170間大使館、領事館及高級專員提供X光安檢機等設備。消息傳出後，有聲音擔心北京藉此獲機密資料，當局已表明將重新審視合約。

法廣網引述環球新聞（Global News）報導，加拿大政府16日貼出公告，證實在15日授予同方威視價值不明的合同，授權同方威視為加國在全球170間使領館和高級專員公署等提供保安設備。通過查詢該網站可以發現，加拿大聯邦政府共與同方威視達成過10餘項競標合同。據同方威視的官網介紹指，公司成立於1997年，源於清華大學。

另有報導指出，總部位於北京的同方威視，由胡錦濤的兒子胡海峰所創立，是同方股份（清華控股）下屬最大的子公司。同方威視有「機場安全的華為」之稱，共為160個國家或地區的機場和海關提供X光機、掃描儀和爆炸物探測系統。

環球新聞稱，自2017年以來，同方威視從加拿大政府獲得了包括4個與邊境和海關倉庫有關的協議，價值約在650萬加元，以向加拿大邊境服務局 (CBSA)提供檢測儀和實驗室用具。一些安全專家則對同方威視在涉及安全的敏感領域，進行全球性擴張表示憂慮。

對此，加拿大外長商鵬飛對環球新聞表示，加方目前正在審查與同方威視合作。他並稱，「全球事務部目前尚未從同方威視購買任何設備。」商鵬飛說，「此外，我今天指示外交部官員審查我們在安全設備方面的採購做法，並繼續審查我們在全球範圍內外交使團的安全性。」

目前，同方威視未就事件置評。