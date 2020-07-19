霸凌南海遭美點名制裁 中海油、中交建在列

美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）日前警告美國可能制裁在南海「霸凌」他國的中國國有企業，其中點名中國海洋石油集團（中海油）、中國交通建設股份有限公司（中交建）。分析指出，這些國企在中國領導人習近平提出的「一帶一路」倡議中扮重要角色，若遭制裁恐損失慘重。

此前媒體報導，史達偉日前在華府一智庫發表演說，指中國利用國企霸凌南海周邊國家，點名中交建、中海油等兩家公司，稱前者協助興建南海人工島礁，後者則在與越南的爭議海域設鑽油平台。

香港01報導，史達偉還說，中海油等中國國有企業，有如英國殖民時期的東印度公司，它們派出鑽油台、調查船和漁船到南海，充當威嚇其他國家的工具。

據中時報導，史達偉並未詳述制裁方式，但美國聯邦參議員魯比歐先前就推動要制裁若干中國國企，包括中交建、中海油及其兩家子公司，他要求美國川普政府凍結這些公司在美資產，並阻止其幹部在美國做生意。

南華早報引述分析指出，要如何祭出制裁，端看美國與東南亞國家怎麼界定中方的行為。菲律賓大學國際海洋事務教授巴童巴卡（Jay Batongbacal）舉例，若中海油準備在馬來西亞的大陸棚範圍內探勘，大馬和美國可能就會制裁該公司在兩國內的商業活動。由於許多中國國企在中國「一帶一路」倡議中角色吃重，一旦被美國和其他國家制裁，恐受到更多損害。

報導還稱，中海油在美國德州、科羅拉多州、懷俄明州及墨西哥灣都有油氣開採計畫，子公司也持有美國多個油田計畫股份。中交建則與東南亞國家合作密切，去年12月還拿下100億美元的菲律賓馬尼拉新國際機場建設標案。