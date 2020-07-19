南海一觸即發？殲11永興島列陣

中美兩國近來在南海頻頻較勁，繼美軍兩度派出航空母艦赴南海演習後，據報導，美國的衛星近日發現，中國解放軍疑似突然在西沙群島永興島部署了至少八架戰機，作戰半徑足可覆蓋整個南海，其中還包括四架殲11B重型殲擊機。若消息屬實，意味中美南海軍事角力升溫。

美軍「雙航母」尼米茲號與雷根號7月6日才剛在南海演習，美國13日發表聲明反對中國對南海主權的聲索主張後，兩艘航母17日再度赴南海展開「高端雙航母」演習，這是自2014年以來，美國海軍在南海首次舉行雙航母軍事演習。太平洋艦隊宣稱，通過開展雙航母戰鬥群的最高水平訓練，來確保能夠對任何突發事件作出回應。

由中國控制的永興島，因與越南有主權爭議，是南海情勢中最受矚目的島礁之一。綜合報導，就在美軍兩艘航空母艦重返南海展開軍演之後不久，美國富比世雜誌財經網站Forbes.com刊出一張本月17日拍攝的衛星照片顯示，永興島機場停機坪上出現四架疑為殲11B的戰機，以及四架可能是殲轟7的戰機。

其中，四架殲11B本月15日已被拍到出現在永興島機場，16日停放在不同位置，直到美軍在南海展開「雙航母」軍演當天才又現身。報導並稱，美國的衛星還發現，解放軍在永興島部署至少有八架戰機，其中就包括這四架殲11B重型殲擊機。

殲11B戰機是中國自己生產，改良自俄羅斯蘇27（Su-27）戰機，是中國解放軍進行遠程空優作戰並奪取制空權的主要軍力之一。

另據港媒報導，名為Golf9的社群帳號昨天發文稱，美國空軍兩架B1B轟炸機從本土出發，取道太平洋中部，經夏威夷上空前往關島安德森空軍基地。具超音速突防能力的B1B轟炸機部署在關島基地，對解放軍在南海的軍事部署，將構成一定程度的威脅。