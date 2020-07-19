美制裁引發疑慮 港府喊話：措施對香港影響有限

香港財政司司長陳茂波回應美國針對香港的制裁措施，表示措施雖然引起市場一些疑慮，但對香港經濟的實質影響有限。

據香港電台報導，陳茂波在網誌文章指出，在港版國安法實施後，香港的金融市場保持平穩、運作有序，港元匯價穩定並偏向強方兌換保證水平。銀行體系沒有明顯的資金流出跡象，相反，自6月以來超過110億美元資金流入港元體系，銀行體系的存款總額在過去幾個月也持續上升。股票市場交易活躍有序，市場對一連串公開招股集資活動反應踴躍。

他認為，港版國安法實施，明顯發揮穩定社會的作用，但理解市場需要時間適應。深信隨著時間推移和各方的努力，事實會證明國家安全、繁榮穩定、市場活力等要素是可以兼顧並存，也可以讓在香港營商的企業，有更堅實的營運基礎、更廣闊的發展空間。

陳茂波又以「一國兩制」是沒先例可援的制度，卻可在香港靈活實施，讓香港同時有「一國之利、兩制之便」，可抓緊粵港澳大灣區和大陸持續改革開放所帶來的巨大機遇。