堅持一中原則 劉結一： 台獨和亂港分子勾結必遭嚴懲

第四届海峽兩岸中山論壇7月17日晚在廣東省中山市開幕。論壇以「弘揚中山精神、共謀民族復興」為主題，中共國台辦主任劉結一表示，堅持一個中國原則是兩岸關係和平發展的政治基礎，堅決遏阻「台獨」分裂挑釁，台灣才能有光明未來。「台獨」分裂分子如果繼續執迷不悟，與亂港分子和外部亂港勢力勾連危害國家安全，必遭嚴懲。

劉結一表示，值此孫中山先生逝世95周年之際，兩岸同胞在中山先生的故鄉隆重舉辦本届中山論壇，就是要弘揚中山先生精神，兩岸同胞交流合作任何力量都無法阻擋，深化融合發展是新時代造福兩岸同胞的重要途徑。在中華民族克難前行、昂首闊步邁向偉大復興的歷史關頭，兩岸同胞要立足新時代，同心協力，共同譜寫民族復興、國家統一新篇章。

他指出，堅持一個中國原則是兩岸關係和平發展的政治基礎。「九二共識」的核心要義就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，這是1992年兩岸雙方函電往來相互確認的，更是中國的主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的應有之義。

疫情發生以來，民進黨當局和極少數「台獨」分裂分子在島內加緊推動「去中國化」等「台獨」分裂圖謀，勾連外部勢力「以疫謀獨」，肆意在兩岸同胞之間製造敵意，詆毀「一國兩制」，嚴重損害兩岸同胞根本利益，把台灣一步步推向危險境地。

5月底，大陸在北京隆重召開《反分裂國家法》實施15周年座談會，明確宣告無論「台獨」分裂分子使出什麼謀「獨」花招都是非法無效的，無論他們與外國勢力如何勾連表演，都無法改變台灣是中國一部分的歷史和法理事實。「台獨」分裂分子以身試法必遭嚴懲。廣大台灣同胞要深刻認識「台獨」勢力的禍心和危害性，堅守民族大義。

他說，上個月，中共全國人大常委會通過香港特別行政區國家安全法，這是維護國家安全和香港群眾福祉的重要法律制度。民進黨當局和「台獨」分裂分子如果繼續執迷不悟，與亂港分子和外部亂港勢力勾連危害國家安全，必遭嚴懲。

他表示，深化融合發展是新時代造福兩岸同胞的重要途徑。近期大陸推出的「11項措施」和「台資企業拓內需」線上推介等系列活動幫助台企排憂解難，復工復產，取得了實效。兩岸同胞舉辦了一系列豐富多彩的「雲端」、線上交流活動。這些都再次說明，兩岸同胞血濃於水，交流合作是任何力量都無法阻擋的。

廣東省委統戰部部長黃寧生則表示，廣東經濟社會發展離不開台胞台企的積極貢獻，迄今累計有近3萬家台資企業在廣東投資發展。廣東經濟總量現時已突破10兆元，擁有完善基礎設施、一流營商環境、豐沛人力資源，為台胞台企提供了更廣闊發展空間。希望廣大台胞台企抓住廣東發展機遇，積極支持和參與廣東發展，不斷開拓事業新平台新境界。