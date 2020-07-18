不只長江 淮河洪水也已形成 黃河進入防汛關鍵期

長江水利委員會17日上午發布「長江2020年第2號洪水」後，大陸水利部淮河水利委員會17日深夜也發布「淮河2020年第1號洪水」，並於18日6時將防災準備提升至Ⅲ級，要求流域各地按職責分工和有關規定做好防禦工作，「從最不利情況出發，按最惡劣情況考慮」，落實落細防禦措施。

據新華社報導，大陸水利部預判，今後3天，淮河流域部分地區仍將有大到暴雨。受其影響，部分中小河流可能發生較大洪水。水利部要求各相關單位，密切監測天氣變化，及時預警。同時切實做好行蓄洪區運用準備，確保需要時能隨時啟用，人員能迅速安全轉移。

除長江、淮河接連出現洪水，新華社指出，黃河近期也將正式進入防汛關鍵期。報導稱，當前，長江和太湖流域防汛形勢依然嚴峻，預計後期雨帶將會北抬，黃河中游、淮河等河流都可能發生區域性較大洪水，北方河流防汛將成為下一階段重點。

報導稱，黃淮河汛情有所謂「七下八上」之說，意指黃淮河每年洪水主要出現在7月下旬至8月上旬。

面對各地汛情不斷，中共中央政治局常務委員會也於17日召開會議，研究部署防汛救災工作。中共中央總書記習近平指出，防汛救災關係人民生命財產安全，關係糧食安全、經濟安全、社會安全、國家安全。

習近平表示，今年是大陸決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅之年，也是「十三五」規劃收官之年，做好防汛救災工作十分重要。他要求各有關地區、部門和單位採取更加有力措施，切實做好防汛救災工作。