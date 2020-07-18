快訊

你登記了嗎？藝FUN券1小時30萬人註冊 卡關可能是這原因

不只長江 淮河洪水也已形成 黃河進入防汛關鍵期

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
黃河進入防汛關鍵期，位於河南的三門峽水庫15日提前洩洪，預留出防洪庫容。新華社
黃河進入防汛關鍵期，位於河南的三門峽水庫15日提前洩洪，預留出防洪庫容。新華社

長江水利委員會17日上午發布「長江2020年第2號洪水」後，大陸水利部淮河水利委員會17日深夜也發布「淮河2020年第1號洪水」，並於18日6時將防災準備提升至Ⅲ級，要求流域各地按職責分工和有關規定做好防禦工作，「從最不利情況出發，按最惡劣情況考慮」，落實落細防禦措施。

據新華社報導，大陸水利部預判，今後3天，淮河流域部分地區仍將有大到暴雨。受其影響，部分中小河流可能發生較大洪水。水利部要求各相關單位，密切監測天氣變化，及時預警。同時切實做好行蓄洪區運用準備，確保需要時能隨時啟用，人員能迅速安全轉移。

除長江、淮河接連出現洪水，新華社指出，黃河近期也將正式進入防汛關鍵期。報導稱，當前，長江和太湖流域防汛形勢依然嚴峻，預計後期雨帶將會北抬，黃河中游、淮河等河流都可能發生區域性較大洪水，北方河流防汛將成為下一階段重點。

報導稱，黃淮河汛情有所謂「七下八上」之說，意指黃淮河每年洪水主要出現在7月下旬至8月上旬。

面對各地汛情不斷，中共中央政治局常務委員會也於17日召開會議，研究部署防汛救災工作。中共中央總書記習近平指出，防汛救災關係人民生命財產安全，關係糧食安全、經濟安全、社會安全、國家安全。

習近平表示，今年是大陸決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅之年，也是「十三五」規劃收官之年，做好防汛救災工作十分重要。他要求各有關地區、部門和單位採取更加有力措施，切實做好防汛救災工作。　　

習近平稱，當前長江流域中上游地區降雨仍然偏多，黃河中上游、海河、松花江、淮河流域都可能發生較重汛情，必須統籌抓好南北方江河安全度汛，各有關地區都要做好預案準備、隊伍準備、物資準備、蓄滯洪區運用準備，「寧可備而不用，不可用時無備」。　

「長江2020年第2號洪水」17日在上游形成後，重慶臨江部分店家已慘遭水淹。中新社
「長江2020年第2號洪水」17日在上游形成後，重慶臨江部分店家已慘遭水淹。中新社

習近平 中共

延伸閱讀

部署防汛救災 中共：習近平5月就要求高度重視

習近平時代的赤子們：從焚書到愛國課本的「紅色深耕」

影／川普擬禁止中共黨員及家屬來美旅遊 已入境者取消簽證

美國務卿推特貼「愛犬玩具照」 驚見小熊維尼！

相關新聞

不只長江 淮河洪水也已形成 黃河進入防汛關鍵期

長江水利委員會17日上午發布「長江2020年第2號洪水」後，大陸水利部淮河水利委員會17日深夜也發布「淮河2020年第1...

王毅痛批美國 已失去理智 哪還有大國的樣子

中共外交部網站18日公布，大陸國務委員兼外長王毅17日與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時，痛批美國赤裸裸奉行本國優先政策，哪裡...

劉結一中山論壇致詞 強調一中原則，未提九二共識

大陸國台辦主任劉結一17日晚間表示，堅持「一個中國原則」是兩岸關係和平發展的政治基礎，堅決遏阻台獨分裂挑釁，台灣同胞切身...

中共外交部新發言人 汪文斌亮相

中共外交部新一任發言人、新聞司副司長汪文斌昨天下午亮相。他是中共外交部第卅二任發言人。中共外交部新聞司司長華春瑩昨天在例...

陸新冠疫苗 最快年底上市

大陸國藥集團中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明表示，樂觀估計，大陸國產新冠病毒滅活疫苗最快或於今年底或明年初上市，並已...

陸首次火星探測 火箭近期擇機發射

中共國家航天局昨表示，大陸長征五號遙四運載火箭已在海南文昌航天發射場完成技術區總裝測試，垂直轉運至發射區，將於七月下旬到...

93%大陸人滿意中共政府？一文看懂哈佛研究5大要點

美國哈佛大學肯尼迪政府學院阿什民主治理與創新中心上周三（7月8日）發布最新研究《理解中共韌性：中國民意長期調查》，顯示2016年中國人...

中美新冷戰正成形？北京：沒理由終止合作進程

中美爭擾不斷，面對有關兩國「新冷戰」正在成形的說法，中國外交部評論說，中美過去數十年合作辦成了許多大事，沒有理由終止這一...

疫情爆發香港再現搶衛生紙搶米潮 維達：供應充足

香港新冠肺炎確診個案大增，市面重新出現搶為昇紙、搶米的情況，位於跑馬地的百佳超市，米和衛生紙被搶購後，貨架上仍未補貨，長...

美擬禁止中共黨員入境 華春瑩：違背21世紀潮流

針對美媒報導，美國擬對中共黨員入境美國實施限制，大陸外交部發言人華春瑩今日說，美方公然與14億中國人民作對，並稱中共的領...

限制中共黨員旅美？陸外交部：公然與14億中國人作對

針對有報導稱，美國政府考慮對所有中共黨員及其家屬實施旅行限制，大陸外交部發言人華春瑩17日在例行記者會上表示，若報導屬實...

北京制裁洛克希德 稀土斷供成焦點

美國對台軍售引發中國大陸制裁，美國軍火商可能要面對中國的「撒手」——稀土斷供。分析說，中美對抗波及到高端軍工和民用產品的供應鏈。在中美貿易關係緊張之際，稀土供應備受關注，中國日前宣布今年將續限稀土開採控制指標為14萬噸。

熱門新聞

93%大陸人滿意中共政府？一文看懂哈佛研究5大要點

13歲神童跳級讀頂尖大學！企業學雜費全包 1年後「結局崩壞」

香港國泰航空預告 上半年巨虧382億元

限制中共黨員旅美？陸外交部：公然與14億中國人作對

美國擬禁止中共黨員入境 胡錫進：牽連半個中國

豪雨成災 湖北派直升機空投巨石封堵潰堤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。